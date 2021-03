#40 Wie gaat met wie? Verkenning van de verkenning

De stemmen zijn geteld. Tijd om te speculeren. Pak de coalitiebouwer er bij en reken met ons mee over de mogelijke formatiecombinaties. En we kijken naar de campagne. Wat deden de winnaars goed? Of hebben ze hun winst vooral te danken aan de fouten van anderen.

Met Guus Valk, Petra de Koning en Philip de Witt Wijnen

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk

Tel mee met de coalitiebouwer

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/17/hoe-stemde-nederland-per-gemeente-a4035794

Luister hier de aflevering van Vandaag met Mark Lievisse Adriaanse

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/19/na-de-formatie-wordt-het-pas-echt-moeilijk-a4036425

@LamyaeA // @apjvalk // @PhilipdeWW // @petradekoning