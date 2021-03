Zomertijd zet avondklok onder druk

„De rek is eruit.” Sigrid Kaag hamerde er in campagnetijd als lijsttrekker van D66 al op dat er snel versoepelingen van de coronamaatregelen moeten komen, als demissionair minister van Buitenlandse Handel zegt ze het opnieuw. Ze wil, zei ze vrijdag voor de ministerraad, van de avondklok af. Volgende week gaat de zomertijd in en blijft het ’s avonds langer licht. „Dat maakt het voor jongeren nog lastiger.” Kaag voelt zich ongetwijfeld gesteund door de overwinning bij de verkiezingen. Dat kan tot grote spanning leiden in het kabinet.

De besmettingscijfers lopen nog altijd op, ook de ziekenhuisbezetting stijgt. Premier Mark Rutte (VVD) zal de avondklok niet zo snel willen laten vallen. Zeker niet nu die volgens het Outbreak Management Team (OMT) vrij effectief blijkt: ongeveer tien procent van de besmettingen wordt voorkomen door een combinatie van de avondklok en de regel dat er maar één iemand per dag op visite mag komen.

Bedoeld voor jongeren

De besmettingscijfers zijn het hoogst onder jongeren. Afgelopen week werden in de categorie 18 tot 24 jaar per 100.000 inwoners ruim 300 mensen positief getest. Geen andere leeftijdscategorie komt daarbij in de buurt. Bovendien is het percentage positieve tests van het totale aantal afgenomen tests in de leeftijdscategorie ook hoog, 9,8 procent. Ook onder middelbare scholieren loopt het aantal positieve tests op. De avondklok moet juist besmettingen onder die leeftijdsgroepen voorkomen. In het advies voor invoering van de avondklok, stelde OMT-voorzitter Jaap van Dissel dat maatregelen nodig waren om „samenkomsten van jongeren tegen te gaan”. Die zouden moeten gelden „in afwachting van een gunstigere epidemiologische situatie”.

Intussen gaat het aantal ziekenhuisopnames langzaam omhoog en ook het aantal positieve tests groeit. Het RIVM noemde de situatie deze week „zorgelijk”. Eerder vertelde Van Dissel dat de besmettingsgraad zo hoog ligt dat een kleine verandering in het reproductiegetal R (het aantal mensen dat een besmet persoon gemiddeld aansteekt) razendsnel kan leiden tot overbelasting van de ziekenhuizen. Van Dissel vreest bovendien dat een hoge infectiegraad bij jongeren ertoe leidt dat zij hun ouders besmetten. Deze week liep het aantal positieve tests onder veertigers en vijftigers stevig op. Dat is hetzelfde patroon als bij de tweede golf: ook toen waren het met name jongeren en jongvolwassenen die in eerste instantie besmet raakten. De ziekenhuizen kwamen in de problemen toen dat oversloeg naar andere leeftijdscategorieën.

Avondklok moet groeiend aantal besmettingen onder jongeren beteugelen

Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat jongvolwassenen vaak besmet raken als ze bij elkaar op bezoek gaan. Juist daar is de avondklok ook voor bedoeld: de bezoekregeling en de avondklok zijn niet los van elkaar te zien, legde Rutte al eens uit, omdat de naleving van de bezoekregeling veel lager is dan die van de avondklok.

Vooralsnog geldt de avondklok tot eind maart. Dinsdag geven Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een persconferentie over de maatregelen. Vrijdag kwam het OMT bij elkaar voor een nieuw advies en zondag volgt er een beraad op het Catshuis, waar wordt gebrainstormd over maatregelen. Dankzij Sigrid Kaag en de zomertijd zal in elk geval het afschaffen van de avondklok besproken worden. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) had zijn huiswerk ook gedaan. Hij zocht uit: als de klok wordt verzet is het niet direct licht om 21 uur, het duurt nog tot eind april voor zonsondergang na 21 uur is. De boodschap: tot die tijd gaat Kaags argument niet op.

Vaccins Geen vrije keuze

Wie na alle commotie over bijwerkingen twijfelt van het coronavaccin van AstraZeneca, kan geen ander krijgen. Dat werd duidelijk bij de persbijeenkomst over het hervatten van het vaccineren met het Astra-vaccin. De vaccins van Pfizer en Moderna zijn namelijk bestemd voor met name ouderen, terwijl het Astra-vaccin nu wordt gegeven aan onder anderen 63- en 64-jarigen, mensen met Down of morbide obesitas en thuiszorgmedewerkers. Het is wel mogelijk de vaccinatie-afspraak enkele weken uit te stellen om na te denken. Wie het Astra-vaccin weigert komt pas over enkele maanden weer aan de beurt. Als alles volgens plan verloopt heeft ieder die dat wil op 1 juli de eerste prik gehad; de (eventuele) tweede volgt in de weken erna. Als iedereen volledig is gevaccineerd kunnen de ‘weigeraars’ zich alsnog laten vaccineren – zonder garantie dat er dan wel een ander vaccin klaar ligt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021