Weet webwinkelreus Amazon de vakbond buiten zijn pakhuizen te houden?

Een betoger heeft de leus ‘Solidariteit met Bessemer’ op zijn wagen gespoten tijdens een demonstratie voor het zwaarder belasten van grote bedrijven als Amazon, vorige maand in Seattle, aan de andere kant van het land. Foto Jason Redmond / AFP

Heeft de vakbond in Alabama online gigant Amazon soms al op de knieën gekregen? Langs de toegangsweg naar het fulfillment center van het digitale warenhuis in Bessemer wemelt het van de bordjes: „Stem ja voor de vakbond”, of „Onze gemeenschap steunt Amazon-medewerkers”. En vanaf het platte dak van het distributiecentrum, 300 bij 300 meter, hangen drie grote banieren met „STEM”. Hebben de rebellen de macht gegrepen bij deze Amazon-vestiging?

Webwinkel Amazon van miljardair Jeff Bezos wist nog te voorkomen dat werknemers zich organiseren. Maar in Bessemer, Alabama, kan dit anders lopen. Eind maart is duidelijk of de activisten van ‘Bamazon’ een voet tussen de deur krijgen.

Nee. Joshua Brewer van vakbond RWDSU (Retail, Wholesale and Department Store Union) schudt gelaten het hoofd. „De bordjes langs de weg zijn van ons, maar die spandoeken heeft de bedrijfsleiding zelf laten ophangen. Amazon hoopt dat werknemers zo snel mogelijk stemmen, voordat ze hun informatie van de vakbond krijgen en ‘ja’ stemmen.”

Vakbondsvorming ontmoedigd

In Bessemer woedt een oorlogje waarin principiële kwesties botsen en dat grote gevolgen kan hebben voor Amazon-werknemers in de VS. In het nieuwe distributiecentrum dat Amazon in 2019 heeft opgetrokken in deze armoedige voorstad van Birmingham, Alabama, hebben enkele werknemers besloten zich in een vakbond te verenigen.

Dat gaat niet zomaar. Het webwinkelbedrijf van miljardair Jeff Bezos heeft tot nog toe met succes verhinderd dat zijn werknemers zich organiseren – ongekend voor een bedrijf met 800 distributiecentra en zo’n 500.000 werknemers in de Verenigde Staten. Eerdere pogingen van Amazon-werknemers om zich te organiseren in staten als Delaware en New York zijn mislukt. Een van de leiders van arbeidsprotest in een vestiging in Staten Island, New York, werd ontslagen – volgens Amazon wegens overtreding van de veiligheidsvoorschriften.

Heel af en toe is het werknemers gelukt met incidentele werkonderbrekingen bijvoorbeeld een ontslag terug te draaien of een andere misstand te verhinderen. Maar een echte bond is op Bezos’ thuismarkt nog niet van de grond gekomen.

Een activist van vakbond RWDSU houdt een protestbord vast tijdens een betoging voor het Amazon-distributiecentrum in Bessemer, Alabama. Foto Jay Reeves/AP

In Bessemer zou het ditmaal weleens anders kunnen lopen dan voorheen. Hier hebben de werknemers snel steun gekregen van vakbond RWDSU en al een eerste overwinning behaald. Met tweeduizend handtekeningen dwongen ze een stemming over de vorming van de vakbond af.

Dát er gestemd moet worden, komt niet door Amazon, maar door de staat waarin Bessemer ligt. Alabama is een zogenoemde right to work-staat. In sommige Amerikaanse staten kan een bedrijf een sollicitant verplichten lid te worden van de bij het bedrijf betrokken vakbond. In staten waar het ‘recht op werk’ geldt, mag de werkgever dat niet eisen. Daar staat tegenover dat werknemers die zich binnen een bedrijf willen organiseren, hiervoor steun moeten krijgen van een meerderheid van hun collega’s.

In het fulfillment center in Bessemer werken ruim 5.800 mensen. De activisten onder hen, verenigd onder de naam ‘Bamazon’, moeten dus meer dan 2.600 ja-stemmen krijgen. De werknemers hebben tot 29 maart om hun keuze te maken, de stemmen worden op 31 maart geteld.

Leden NAACP en BLM

Op een droevig stukje groen tussen het Circle K-tankstation en een Waffle House hebben zich aan het eind van een lente-achtige maartdag enkele tientallen „lokale ondersteuners” van de Amazon-werknemers verzameld. Het zijn vooral mensen van de vakbond, onder wie Joshua Brewer, of leden van burgerrechtenbewegingen als NAACP en Black Lives Matter. Veruit de meeste werknemers van Amazon in deze vestiging zijn van Afrikaans-Amerikaanse komaf.

Is dat waarom tijdens de manifestatie voortdurend SUV’s met gierende banden en brullende uitlaten extra lawaaiig optrekken? Een pick-uptruck met banden als molenstenen laat een zwarte wolk uitlaatgas ontsnappen, juist op het kruispunt waar twee zwarte vrouwen staan met een spandoek Black Lives Matter steunt Bamazon’. Zodra de betogers zijn vertrokken om in colonne de vestiging te ronden, rijdt alle verkeer ineens weer normaal.

Het gevecht van de activisten tegen de grootste werkgever in deze bepaald niet rijke plaats – Bessemer werd in 2019 nog gekenschetst als ‘slechtste stad om te wonen’ in Alabama – wordt met argusogen bekeken door de lokale bevolking. In een plaats waar een kwart van de bewoners onder de armoedegrens leeft, is het laagste uurloon dat Amazon betaalt riant: 15,30 dollar voor beginnende werknemers – een kleine 13 euro. Zeker gezien het feit dat Alabama geen minimumloon verplicht stelt en hier dus het landelijk minimum van 7,25 dollar geldt, 6,10 euro.

Voeg daarbij dat werknemers van Amazon via het bedrijf een zorgverzekering kunnen afsluiten, een heilige graal voor Amerikanen, en dat de omzet van allerlei andere bedrijven in het stadje, zoals de Waffle House, is gestegen dankzij de klandizie van de werknemers – en het wordt duidelijk waarom zich onder de demonstranten van vandaag zo weinig bewoners van Bessemer bevinden.

Amazon-baas Bezos mag impopulair zijn in Amerika, zijn bedrijf is een banenmotor

Hoe impopulair Amazon-eigenaar Jeff Bezos ook is onder vrijwel alle delen van de Amerikaanse bevolking – dat hij tijdens en dankzij de coronacrisis als eerste mens meer dan 200 miljard dollar ‘waard’ is geworden, heeft hem niet geliefder gemaakt – zijn bedrijf is een banenmotor. In een arbeidsmarkt die gestaag krimpt voor laaggeschoolden, is een bedrijf als Amazon een witte raaf. Toen een progressieve Democraat als Alexandria Ocasio-Cortez verhinderde dat Amazon een vestiging in New York zou neerzetten, kreeg ze veel kritiek van haar arme kiezers.

Het zogeheten fulfillment center van Amazon in Bessemer, gezien vanuit de lucht. Foto Dustin Chambers/Reuters

Voor plaatsjes als Bessemer (27.000 inwoners) is Amazon domweg te groot om af te wijzen. Burgemeester Kenneth Gully was in 2018 dolblij toen hij erin was geslaagd Amazon naar zijn stad te lokken. Een economisch adviseur van de gemeente becijferde dat de economische effecten van de komst van het fulfillment center groot genoeg zouden zijn om 21 leerkrachten een jaar lang van een salaris te voorzien.

Intimidatie

In het groepje demonstranten bij Circle K staat Jennifer Dates, een van de weinige aanwezigen die daadwerkelijk bij deze Amazon-vestiging werken. In haar geval bij de afdeling receiving, voor binnenkomende producten. Dates (spijkerjasje, spijkerbroek) is een van de initiatiefnemers voor de vorming van deze vakbond.

„Op papier ziet het er allemaal mooi uit”, zegt ze: het loon, de secundaire voorwaarden. „Maar loop eens een dag met me mee. Het voelt alsof je al die uren in de sportschool staat. En je prestaties worden live gemeten. Als mijn tempo even zakt, als ik even geen pakjes scan, dan registreert de computer dat als pauze. Op tien uur werken heb ik twee pauzes van 15 minuten. Daarvan gaan al een paar minuten op aan het hele eind dat ik naar de wc moet lopen.”

Twaalf op de honderd Amazon-werknemers raken gewond op het werk, aldus de bond

Amazon heeft laten weten de klachten van de activisten serieus te nemen, maar dat de meeste mensen die bij het bedrijf werken gelukkig zijn. Dominee Thomas Beavers van de Star-kerk in Bessemer zegt na afloop van de demonstratie dat werknemers inderdaad blij zijn met hun hoge uurloon. „Maar weegt 15,30 dollar op tegen de pijnstillers die ze elke dag moeten slikken om hun hoofdpijn te verzachten? Weegt 15,30 dollar op tegen de vele gewonden die hier vallen? Twaalf op de honderd werknemers bij Amazon raken gewond tijdens het werk.”

Dominee Beavers ziet de werknemers terug in zijn kerkbanken, uitgeput. Hij kwam vandaag demonstreren om hen een steuntje in de rug te geven, zegt hij. „Het bedrijf is nogal intimiderend tegen de werknemers die deze bond op poten proberen te zetten.”

Steun komt ook van nationale politieke kopstukken. De linkse senator Bernie Sanders heeft zich uitgesproken voor de vakbond in spe. Terri Sewell, die dit district in het Huis van Afgevaardigden in Washington vertegenwoordigt, heeft onlangs meegedemonstreerd. Zelfs president Biden heeft zich, voorzichtig, uitgelaten over het arbeidsconflict in Bessemer. „Het is niet aan mij om te bepalen of iemand lid moet worden van de vakbond, maar laat me heel duidelijk zijn: het is ook niet aan de werkgever om dat te bepalen.” Hij noemde de stemming in Alabama „een cruciale keuze”.

Amazon ziet dat ook zo. Het bedrijf heeft een website opgetuigd waarop werknemers wordt aangeraden geen lid van de vakbond te worden. „Je betaalt 500 dollar aan contributie en waarvoor eigenlijk”, staat op de site. „Je kunt dat geld beter uitsparen en er boeken of cadeautjes van kopen.” Met een vakbond kunnen werknemers lang „niet zo gemakkelijk elkaar helpen en aardig doen tegen elkaar”.

Jennifer Dates wil er niet veel over kwijt. „Een beetje” geïntimideerd, voelt ze zich. Maar: „Ik ben nog niet ontslagen”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021