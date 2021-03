Waarom hoeven (de meeste) katten niet naar de kapper?

Net als de kappers mochten onlangs ook de trimsalons weer open. Poedels, labradoedels en bobtails kunnen zich weer laten verlossen van hun coronakapsels. Maar hoe zit het eigenlijk met katten? Waarom hoeven die niet naar de kapper? En waarom groeien wilde schapenrassen eigenlijk niet dicht?

Allereerst even een misverstand uit de weg: er zijn wel degelijk katten die naar de trimsalon gaan. „Het overgrote deel van de Nederlandse katten is een Europese korthaar”, vertelt Marieke van Damme, dermatoloog bij het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht. „Die hebben zulke korte haren dat je de vacht niet hoeft te verzorgen. Maar Perzen, Noorse boskatten en Maine Coons zijn langharig. Hun vacht kan gaan klitten of vuil worden als die te lang wordt. Ook die moet je dus verzorgen. Meestal volstaat kammen, maar soms moet je ook knippen.”

Ook van hamsters en cavia’s bestaan langharige varianten. Net als van mensen, trouwens, als ze niet naar de kapper gaan. De Chinese Xie Qiuping is houder van het Guinness World Record met een haarlengte van 5,62 meter. Andere mensen moeten constateren dat hun haar nauwelijks voorbij hun schouders groeit, ook al laten ze het nooit knippen.

Zakjes in het huidweefsel

Het geheim, zo vertelt Van Damme, zit hem in de haarfollikels. Dat zijn kleine zakjes in het huidweefsel dat onder de opperhuid ligt. In die haarzakjes bevindt zich de dermale papil, die bestaat uit stamcellen. Die cellen groeien in het haarzakje uit tot verschillende celtypen, die als uienringen om elkaar heen liggen. Samen vormen die de haarwortel. In het midden daarvan wordt de eigenlijke haarschacht gevormd, die langzaam naar buiten groeit.

De haarwortel bestaat uit levende huidcellen, maar de schacht is dood. De kern ervan bestaat uit losse dode huidcellen en luchtkamers. Daaromheen ligt een laagje keratine: een stevig eiwit, gevormd door de huidcellen in de haarwortel. En daar weer omheen ligt de cuticula: een heel dun laagje van dakpansgewijs op elkaar gestapelde dode, keratinerijke huidcellen.

„Bij alle zoogdieren doorloopt die haargroei een specifieke cyclus”, vertelt Van Damme. „Je hebt eerst een actieve groei, die we de anagene fase noemen. Dan volgt een fase waarin de groei afremt: de katagene fase. Tot slot is er een rustperiode: de telogene fase. Aan het eind van die fase wordt de oude haar eruit geduwd door zijn opvolger.”

Wintervacht valt vanzelf uit

Hoe lang de actieve fase duurt, en dus hoe lang de haar kan worden, hangt van veel dingen af. Van Damme: „De belangrijkste is genetische aanleg, maar ook andere factoren spelen een rol.” Bijvoorbeeld haartype: een menselijke hoofdhaar groeit gemiddeld 2 tot 7 jaar door, een wenkbrauwhaar maar een paar weken. Ook leeftijd, geslacht, hormonen, voeding en medicijnen hebben invloed. En zelfs temperatuur en daglicht: in het voorjaar valt een wintervacht vanzelf uit. En mensenhaar groeit sneller in de zomer.

Maar nu dan die huisdieren. Die zijn gefokt op allerlei eigenschappen, waaronder hun haargroei. „Bij kortharige katten is de groeifase kort”, zegt Van Damme. „Van poedels wordt aangenomen dat hun haarfollikels altijd in de groeifase zijn. Maar zeker weten we het nog niet.” Ook de schapenrassen die we houden voor hun wol, zijn eeuwenlang geselecteerd op het langer doorgroeien van de haren. Bij wilde schapen valt het haar uit voordat het te lang wordt. Maar het arme merinoschaap dat vorige maand in Australië opdook na jaren in de wildernis, torste een enorme vacht van maar liefst 35 kilo.