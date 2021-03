‘Voor tweede keer in vier jaar datalek bij belastingdienst West-Brabant’

Door een datalek bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) zijn de gegevens van een onbekend aantal belastingplichtigen op straat beland. Dat meldt dagblad BN DeStem vrijdag. Het is de tweede keer in vier jaar tijd dat er een datalek bij de lokale belastingdienst is.

Onder meer namen, adressen en WOZ-beschikkingen van inwoners uit West-Brabant konden gemakkelijk gevonden worden. Ook gerechtelijke vonnissen in schuldhulpsaneringszaken waarin personen met naam en toenaam worden genoemd, konden door derden worden ingezien. Het is niet duidelijk of en hoeveel mensen er misbruik hebben gemaakt van het lek.

De fout kwam aan het licht toen een IT-specialist onlangs een mail stuurde waarin hij informatie vroeg over zijn WOZ-aanslag. Hij kreeg een mail met daarin een link naar zijn gegevens. Door het wijzigen van een getal in de link kreeg hij inzage in de gegevens van andere belastingplichtigen. De regionale belastingdienst heeft het lek inmiddels gedicht. De directeur van de BWB zegt tegen BN DeStem dat het lek een „wake-up call” is om „in het vervolg nog beter naar de beveiliging van onze software te kijken”.

In 2017 was er ook al een datalek bij de BWB. Door een fout in de software zagen ruim drieduizend mensen toen niet hun eigen aanslagbiljet, maar dat van één inwoner uit Dongen.