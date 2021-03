Vliegverkeer IJsland stilgelegd na vulkaanuitbarsting

Op het schiereiland Reykjanes op IJsland is de vulkaan Fagradalsfjall uitgebarsten, meldt de IJslandse weerdienst. Daardoor is al het vliegverkeer van en naar de luchthaven Keflavik uit voorzorg stilgelegd, het grootste vliegveld van het land. Vulkaanas is gevaarlijk voor vliegtuigmotoren.

Door de vulkaanuitbarsting kleurt de lucht boven de zo’n veertig kilometer verderop gelegen hoofdstad Reykjavik rood. De bevolking wordt opgeroepen rustig te blijven en niet richting de uitbarsting te gaan. Toch wordt er geen gevaar verwacht voor de omgeving. De uitbarsting van de Fagradalsfjall vond vrijdagavond rond 21.30 uur lokale tijd plaats.

Volgens de weerdienst waren er de afgelopen weken duizenden kleine aardbevingen in het gebied en daardoor werd al rekening gehouden met een eruptie. De laatste uitbarsting op Reykjanes was bijna achthonderd jaar geleden.

De weerdienst bracht aan het begin van de nacht de eerste beelden van de vulkaan na de uitbarsting naar buiten. Een team wetenschappers brengt per helikopter de omvang van de eruptie in kaart.

Door een uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull in 2010 moest het vliegverkeer in heel Noord- en West-Europa enkele dagen stilgelegd worden. Bij deze eruptie is naar het zich laat aanzien veel minder as vrijgekomen.