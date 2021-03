Vanaf 1 juli weer naar festivals? Volgens het kabinet moet dat kunnen

Vanaf 1 juli kunnen er mogelijk weer festivals en andere evenementen worden gehouden. Het kabinet gaat ervan uit dat de corona-situatie rond die tijd door de verhoogde vaccinatiegraad beter beheersbaar is en er in combinatie met (snel)testen weer georganiseerd kan worden, en houdt die datum aan als begindatum voor het in januari aangekondigde garantiefonds.

In een kamerbrief maakte het demissionair kabinet vrijdag de uitwerking daarvan bekend.

Veel van de wensen van de sector zijn door het kabinet ingewilligd, blijkt uit de brief, die is ondertekend door minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Zo komt er 385 miljoen euro beschikbaar voor het vangnet, flink meer dan de eerder genoemde 300 miljoen. En alle organisatoren van evenementen kunnen zich erop beroepen als het feest door de situatie rond corona niet kan doorgaan, zonder het eerder geopperde bezoekersminimum. Tachtig procent van het uitgekeerde bedrag zal een gift zijn, de rest moet worden terugbetaald. Voorwaarde is wel dat de organisator voorheen een verzekering had met pandemiedekking. Dat zal voor de meeste grote organisatoren zeker gelden, maar sommige kleintjes hebben die dekking nooit gehad en kunnen daarom alsnog niet van de regeling gebruik maken.

Goed nieuws is er voor festivals die de afgelopen maanden besloten hun evenement alvast naar augustus of september te verschuiven, zoals Paaspop en Masters of Hardcore. Ook die festivals kunnen als het nodig blijkt een beroep doen op de annuleringssubsidie. Belangrijk voor festivals met grote, internationale namen, is dat de gages voor buitenlandse artiesten niet onder de regeling vallen.

Sommige festivals, zoals Zwarte Cross, onderzoeken de haalbaarheid van een verschuiving naar het najaar nu nog. „Het garantiefonds is een ding, maar doorgang van een festival hangt van meer zaken af”, aldus een woordvoerder. Vrijdag bleek dat Pinkpop voor de zekerheid alvast een vergunning voor het vierde weekend van augustus heeft aangevraagd bij de gemeente Landgraaf, maar een besluit over de editie van dit jaar is nog niet genomen, zegt een woordvoerder: „We kijken nog naar verschillende opties, één daarvan is mogelijke verplaatsing naar augustus.” Dat de aanvraag nu al is gedaan, is „puur administratief”: die moet minimaal 6 maanden tevoren zijn ingediend.

Veel grote popfestivals in omringende landen, zoals Rock Werchter (België), Primavera (Spanje), Glastonbury (Engeland) en Rock am Ring (Duitsland) slaan dit jaar over. Deze week maakte ook North Sea Jazz bekend niet door te gaan dit jaar. „We hebben lange tijd goede hoop gehad en verschillende alternatieve scenario’s bekeken, waaronder een editie in het najaar”, zei festivaldirecteur Jan Willem Luyken. Zij vroegen hun bezoekers wat ze voor zich zagen. „Een overweldigende meerderheid sprak zijn voorkeur uit voor verplaatsen naar 2022.”

North Sea Jazz is behoorlijk afhankelijk van een internationale line-up van veelal Amerikaanse artiesten, waar bijvoorbeeld Lowlands heeft aangegeven ook door te kunnen gaan met een volledig Europees of zelfs Nederlands programma. Evengoed kondigde Lowlands deze week de eerste namen aan voor hun festival in augustus, waaronder ook verschillende namen uit de VS en Canada.

Helemaal normaal naar een festival gaan zal ook na 1 juli nog niet kunnen, verwacht het kabinet. Het adviseert organisatoren uit te gaan van de extra maatregelen zoals die nu worden onderzocht door Fieldlabs; op 20 en 21 maart vinden in Biddinghuizen twee proeffestivals plaats, waar onder meer aspecten als hygiëne, sneltesten, bezoekersdynamiek en luchtkwaliteit zullen worden onderzocht.