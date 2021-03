Turkije beschuldigt Griekenland van mishandelen en doden bootmigranten

Turkije beschuldigt de Griekse kustwacht ervan een groep bootvluchtelingen mishandeld, bestolen en in het water gegooid te hebben. Drie van hen zouden vervolgens zijn overleden. Dat schrijft het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag in een persbericht. De Griekse kustwacht ontkent de beschuldigingen in een verklaring en bestempelt ze als „nepnieuws”. Ook laakt de organisatie de „voortdurende inspanningen van Turkse zijde om het imago van ons land te bezoedelen”.

De Grieken zouden in de nacht van donderdag op vrijdag op het Griekse eiland Chios zeven migranten in elkaar geslagen en bestolen hebben. Hun handen werden bij elkaar gebonden en vervolgens zouden ze „zonder reddingsvest of boot” voor de kust van het Turkse dorp Cesme in het water gegooid zijn. De Turkse kustwacht zou daarop twee van de bootvluchtelingen gered hebben, een van hen zou later in een ziekenhuis overleden zijn. Het Turkse ministerie zegt na een grootscheepse zoekactie op het water twee levenloze lichamen van migranten gevonden te hebben. Lokale Turkse autoriteiten onderzoeken de zaak, zo schrijft het ministerie.

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, publiceerde op zijn officiële Twitter-account een video waarin volgens hem te zien is hoe medewerkers van de Turkse kustwacht een migrant uit het water halen. In het filmpje wordt een man geïnterviewd die zegt dat zeven mensen drie dagen geleden uit Cesme waren vertrokken op weg naar het Griekse Chios. Hij zegt dat ze twee dagen op het eiland waren voordat ze werden geslagen, hun bezittingen in beslag werden genomen en ze op zee werden achtergelaten.

suleymansoylu Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor https://t.co/HQ7dlVlxrd 19 maart 2021 @ 09:17 Volgen

Het is niet de eerste keer dat Ankara de Griekse autoriteiten ervan beschuldigd migranten slecht te behandelen en te proberen terug te sturen naar Turkije. Athene ontkent deze aantijgingen stelselmatig, maar Griekenland zou al jaren migranten op zee onderscheppen en deporteren naar Turkije, zo blijkt uit onderzoek van mensenrechtorganisaties en verschillende media. Deze deportaties zijn onder internationaal, Europees én Grieks recht illegaal.

