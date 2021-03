Top tussen China en VS begint met spervuur aan verwijten

De eerste topontmoeting tussen China en de nieuwe Amerikaanse regering is donderdag van start gegaan met een openlijk spervuur aan verwijten. China verweet de VS andere landen tegen China op te zetten, de VS stelden dat China de internationale orde in gevaar brengt en de ontmoeting wilde aangrijpen voor machtsvertoon en gewichtigdoenerij.

De tweedaagse topontmoeting in Anchorage in de Amerikaanse staat Alaska had eigenlijk moeten beginnen met publieke verklaringen van enkele minuten, aldus was vooraf overeengekomen. Het draaide uit op een diplomatiek spektakel van een uur voor lopende camera’s. In Alaska zitten de topdiplomaten van beide landen twee dagen bij elkaar. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en veiligheidsadviseur Jake Sullivan ontvangen adviseur van staat Wang Yi en de hoogste functionaris voor het buitenlandse kwesties van de Communistische Partij, Yang Jiechi.

De verhouding tussen de grootmachten leek daarmee op een nieuw dieptepunt te zijn aanbeland. De Amerikanen hadden in de aanloop naar de bijeenkomst al in achtergrondgesprekken duidelijk gemaakt dat de verwachtingen laag waren en dat ze een reeks heikele onderwerpen op tafel zouden leggen, zoals het afknijpen van democratie in Hongkong en de behandeling van de Oeigoerse moslimbevolking in de noordwestelijke provincie Xinjiang. De vorige en de huidige Amerikaanse regering heeft China ervan beschuldigd genocide te plegen op de Oeigoeren.

Sancties

Het hielp ook niet dat de VS aan de vooravond van de besprekingen nieuwe sancties uitvaardigden tegen China voor onderdrukking in Hongkong. Blinken kwam bovendien net uit Azië, waar hij met Amerikaanse bondgenoten over China had gesproken.

De openingszet van Blinken liet aan duidelijkheid weinig te wensen over. De VS zouden hun „ernstige bezorgdheid over Chinees handelen ter discussie stellen, inclusief Xinjiang, Hongkong, Taiwan, cyberaanvallen op de VS en economische onderdrukking van Amerikaanse bondgenoten”. Het optreden van China op die terreinen is, zei Blinken, een bedreiging van de op normen en regels gebaseerde internationale orde.

Lees ook deze column: Oorlog tussen China en de VS is alleen amusant als roman

Yang kaatste terug dat de VS hun militaire macht en financiële overwicht gebruiken om andere landen te onderdrukken. Onder de dekmantel van belangen van nationale veiligheid blokkeren de VS internationale handel „en hitsen sommige landen op China aan te vallen.” De Amerikanen moesten als het over mensenrechten gaat eerst maar een naar zichzelf kijken, aldus Yang, die meende dat zwarte Amerikanen „afgeslacht” worden.

Na de woordenwisseling werden de besprekingen achter gesloten deuren voortgezet zoals voorzien. De teams zouden in drie sessies van drie uur met elkaar spreken. Concrete afspraken werden niet verwacht.