Strategische kiezer spekte D66

Verkiezingswinnaars D66 en VVD trokken veel stemmen met lijsttrekkers Sigrid Kaag en Mark Rutte, maar alleen de D66-leider profiteerde in de laatste dagen van de verkiezingscampagne ook nog eens van de zwevende stem op links. Bijna 40 procent van de stemmers maakte „deels een strategische keuze” voor Kaag, blijkt uit kiesonderzoek dat Ipsos in opdracht van de NOS uitvoerde.

Mede door de strategische stem kan D66 waarschijnlijk op vier zetels extra rekenen. Sjoerd van Heck, onderzoeker bij Ipsos: „Kaags rol als lijsttrekker was voor veel D66-kiezers van belang. De partij slaagde er daardoor in om veel linkse kiezers weg te trekken bij hun eerste keuze.”

Dat ging vooral ten koste van de linkse partijen, die gezamenlijk het slechtste resultaat in decennia noteerden.

Bijna 20 procent van de GroenLinks-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 koos ditmaal voor D66, blijkt uit de representatieve steekproef van Ipsos onder ruim zesduizend Nederlanders. De PvdA-stem werd ook deels opgezogen door D66. 17 procent van die kiezers van de vorige verkiezingen stapte over naar D66. Bij de SP stapte 8 procent over naar de partij van Kaag.

In tegenstelling tot Sigrid Kaag slaagde CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra er niet in om zichzelf als kandidaat voor het torentje te presenteren en te profiteren van de strijd om het leiderschap. Slechts 5 procent van de stemgerechtigden wilde dat Hoekstra na de verkiezingen minister-president werd, blijkt uit het kiesonderzoek. 16 procent van de gepeilden zag Kaag het liefst premier worden, 33 procent Rutte.

Van de normaal trouwe CDA-kiezers liep 11 procent van het electoraat uit 2017 over naar de VVD. Zes procent koos voor Kaag. Het CDA levert waarschijnlijk vier zetels in en is daardoor niet langer de derde partij van het land. Partijleider Rutger Ploum stapte vrijdag op.

D66 had meer kunnen winnen, denkt Van Heck. Een kwart van de stemmen op nieuwkomer Volt ging in 2017 nog naar D66. De twee kiezersgroepen lijken relatief veel op elkaar: relatief jong, relatief hoogopgeleid en vaker afkomstig uit de grote steden of elders in de Randstad.

Van Heck: „Je kan het op twee manieren uitleggen. Zonder de strategische stem op D66 had Volt wellicht door kunnen groeien. Maar je kunt ook zeggen dat D66 juist aan het doorstoten was naar een historische overwinning en geraakt is door een kleinere partij die op dezelfde groep mikt met een vergelijkbaar verhaal, met andere accenten.”

Rutte naar rechts

Niet alleen kiezers op D66 of Sigrid Kaag stemden strategisch. 39 procent van de stemmers op JA21, de partij van voormalige Forum voor Democratie-politici die vanwege racistische appjes met de partij braken, bracht ook een geheel of een gedeeltelijke strategische stem uit, blijkt uit het kiesonderzoek.

De partij onder leiding van van Joost Eerdmans positioneerde zich in de campagne als een fatsoenlijk rechts alternatief. JA21 gaat waarschijnlijk met drie zetels de kamer in. Van Heck: „JA21 heeft wel wat VVD-stemmen voor zich gewonnen. Het zijn rechtse stemmers van de VVD die wel geloofden dat Rutte de grootste zou worden en een strategische stem uitbrachten omdat ze Eerdmans’ verhaal plausibel vonden dat hij Rutte naar rechts kan trekken.”

Bijna de helft (44 procent) van de kiezers voor JA21 stemde in 2017 Forum of op de VVD. De stemmers lijken meer op de achterban van de VVD dan op die van FvD. Veertig procent van de Forum-aanhang is jonger dan 35 en ongeveer gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. De achterban van JA21 en VVD is gemiddeld genomen ouder, vaker man dan vrouw en vaker hoogopgeleid dan de achterban van de partij van Thierry Baudet.

In de campagne zette Forum voor Democratie zwaar in op een einde aan de coronamaatregelen. Die kiezers wisten Baudet te vinden: bijna driekwart van de FvD-stemmers gaf aan dat de coronamaatregelen of de (on)betrouwbaarheid van de overheid „een grote rol” speelde bij hun stemkeuze. Ook veel niet-stemmers kwamen op dat geluid af: iets minder dan een kwart van de huidige FvD-stemmers bracht in 2017 überhaupt geen stem uit.

De partij van Geert Wilders had meer moeite om kiezers naar de stembus te krijgen. Zo’n 20 procent van de mensen die in 2017 PVV stemden, kwam dit keer niet opdagen. 9 procent van de PVV-kiezers stapte deze verkiezingen over naar Forum. PVV verliest waarschijnlijk drie zetels.

Toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire speelde voor 70 procent van de kiezers geen of „enigszins” een rol bij het uitbrengen van hun stem. Bij de VVD-achterban leefde de affaire het minst: voor meer dan de helft – 53.6 procent – speelde de affaire „geen rol” in hun keuze voor de partij van premier Rutte.

Bij andere partijen, zoals de PVV, speelde de toeslagenaffaire een grotere rol. Bij de SP was de toeslagenaffaire voor de helft van de kiezers een belangrijke reden om op de partij te stemmen. Veel kiezers trok de partij er evenwel niet mee naar de stembus. Volgens Ipsos bleef zo’n 20 procent van het SP-electoraat van 2017 thuis. De partij verliest waarschijnlijk vijf zetels.

