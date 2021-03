Stoppen met vaccineren is een bange beslissing

Het meest heb ik me deze verkiezingen verbaasd over het Europa-enthousiasme onder jonge Nederlanders. Als er één continent is waar je je deze coronapandemie voor moet schamen, dan is het Europa. De achterban van Volt bijvoorbeeld, staat op de ranglijst van gederfde levensvreugde met stip op 1, en stemmen toch voor meer invloed van het instituut dat het minst behulpzaam is gebleken in de strijd tegen corona.

Iedereen is effectiever geweest dan Europa. Israël en de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië, China en Zuid-Korea, Rwanda en Vietnam. En het pijnlijkst is nog wel het relatieve succes van het Verenigd Koninkrijk, dat te midden van een vechtscheiding wél in staat blijkt voortvarend te werk te gaan. Het Verenigd Koninkrijk kende heftige coronagolven, maar leverde intussen wel het wetenschappelijk bewijs achter twee van onze belangrijkste coronamedicijnen (dexamethason en toculizumab) en was de geboorteplaats van één van de belangrijkste vaccins, het Oxford/AstraZeneca-vaccin. Inmiddels heeft de helft van de bevolking er in ieder geval één prik gehad.

Europa bungelt onderaan, doet het net iets beter dan Latijns-Amerika. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de vaccins. Bij elke stap in het proces deed de EU er langzamer over; van de inkoop en de goedkeuring tot het daadwerkelijk prikken. AstraZeneca laat aan de Europese Commissie weten dat er van de 100 miljoen beloofde vaccins maar 40 miljoen komen, of nee toch maar 30 miljoen in het eerste kwartaal. En inmiddels is die 30 miljoen meer hoop dan afspraak. Dat is minder dan één prik per elke tien Europeanen.

Dat is extra frustrerend omdat een belangrijke productielocatie van het vaccin zich in Leiden bevindt. Het biotechbedrijf Halix was al leverancier van klinisch materiaal voor de onderzoeken van AstraZeneca/Oxford en produceert nu op volle kracht het werkzame ingrediënt van het vaccin. De zakken materiaal liggen klaar om elders gemengd en verpakt te worden. Hoeveel ervan terugkomt naar Europa, weet niemand.

Intussen doet de EU uit arren moede een beroep op de productiecapaciteit van het Serum Instituut in India – de straatarme Indiase bevolking moet maar wat extra geduld hebben voor zij hun vaccinatie krijgt. De Engelse fabrieken daarentegen, blijven puur en alleen voor Engelsen produceren, de rest van de wereld bestaat niet meer na Brexit. De kans is groot dat een achttienjarige Brit straks eerder is gevaccineerd dan een zeventigjarige Europeaan.

Hoe kan dat? De innovatiestimulus en onderzoekssubsidies hebben geresulteerd in prachtige vaccins en bijbehorende biotechindustrie. Ze gaan de hele wereld over – behalve naar Europa. Deze vraag is niet alleen voor de Europese Commissie trouwens, maar ook voor de zoveelste regering-Rutte. Het zal vast weer van hem afglijden, maar waarom staat er geen groot hek rond Halix, waarom is er in een vroeg stadium geen afspraak met dat bedrijf gemaakt? Gaan wij braaf aan AstraZeneca leveren, terwijl die onderneming ons keer op keer achteraan in de rij laat aansluiten?

En terwijl we in dat geopolitieke gevecht het onderspit delven, stoppen we met vaccineren. Ik kan het niet bevatten. Circa één op de miljoen mensen, misschien meer, misschien minder, blijkt ernstige stollingsproblemen te hebben na vaccinatie. Of het ook door vaccinatie komt, is onduidelijk. Of het ernstiger is dan de stollingsproblemen die het coronavirus overal zelf veroorzaakt, is onwaarschijnlijk. En toch pauzeren wij bangeriken, snobs, slachtoffers en softies het vaccineren maar even, voor de zekerheid.

Ik begrijp niet waarom. Ter wille van dat clubje verwarde antivaccinatie-roepers? De afrekening in de rechtszalen volgend jaar? Om de schijn op te houden dat we de luxe en de tijd hebben een andere keuze te maken? Dat er een andere uitweg is dan vaccineren met alles wat voor handen is?

Het is een beslissing van een bang en verwend continent. Het is alsof je op een zinkend schip even stopt met hozen omdat je hoosvat een barstje heeft. Je kunt met bijna honderd procent zekerheid stellen dat de vertraging alleen maar meer slachtoffers oplevert. Ik zou als ik India was geen prikje naar Europa sturen.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.