Het stembureau was in een oud stoomgemaal aan het water, ik was er nog nooit geweest. De eerste stembureauvrijwilliger wachtte ons buiten op. Hij droeg een geel hesje en zei dat hij mij herkende van televisie. Ik wist niets terug te zeggen.

Hij legde de ontsmettingsprocedure uit. Leah van Roosmalen (3) en ik moesten onze handen onder een flacon houden en de ontsmettingsvloeistof goed uitwrijven.

„Het lost vanzelf op. Wachten.”

Daarna moest ik mijn pols voor een zwart vlak in een pilaar houden. Voor de lichaamstemperatuur.

Er gebeurde niets.

Een andere vrijwilliger kwam zeggen dat dat toch niet hoefde.

„Het is op vrijwillige basis. Dus ik heb de stekker eruit getrokken.”

„U hoort het meneer van Roosmalen”, zei de vrijwilliger die me kende van televisie.

Ik mocht doorlopen.

Achter mijn rug hoorde ik ze elkaar verwijten maken.

„Meld dat voortaan even. Heel gek dit.”

Een enorme ruimte met indrukwekkende machinerie.

Achter een lange tafel zaten nog meer vrijwilligers, door enorme lappen plastic van elkaar gescheiden. Ze hadden spatschermen op, nee hier gingen we geen besmetting oplopen.

„Dit is het mooiste stembureau waar ik ooit geweest ben”, zei ik.

Leah van Roosmalen: „Het is echt schitterend.”

„Gewoon een stoomgemaal”, zei de vrijwilliger. „Voor corona gebruikten we het weleens als ontvangstruimte.”

Ik informeerde naar de opkomst.

„Wat is de opkomst?”, herhaalde de vrijwilliger tegen de vrijwilliger naast hem.

Die zei: „Iets minder dan je zou verwachten.”

Ik vond het een raadselachtig antwoord.

„Honderdvijftig”, zei de andere stembusvrijwilliger onverwachts specifiek.

Ik schoof mijn paspoort en stempas onder het plastic door.

Het werd nauwkeurig bestudeerd, alsof ik op een vliegveld was.

„Akkoord.”

Met het stembiljet in de ene en het handje van Leah van Roosmalen (3) in de andere hand liep ik naar de houten stemhokjes. Het was niet verplicht, maar het dringende advies was om een van de buitenste hokjes te kiezen.

Raadselachtig waarom ik op het laatst toch nog van partij switchte. De gewenste sluiting van biomassacentrales gaf de doorslag.

Even die aanvechting om terug te lopen en een nieuw stembiljet te vragen, al was het maar om te zien wat er dan voor administratieve chaos zou ontstaan. In plaats daarvan over de gele streep naar de stembus.

Ik kreeg het biljet er maar met moeite in.

„Zo even aanstampen, Arnold”, werd er gezegd.

Daar kwam Arnold al, met een houten stok waaraan een plankje was gemaakt dat precies door de gleuf paste. Hij deed het heel voorzichtig, zodat hij niet per ongeluk mijn stem ongeldig zou stampen.

„Goed tellen, vanavond”, zei ik bij het weggaan.

Als ik wilde mocht ik het democratische proces komen controleren, zei de vrijwilliger die mij kende van televisie.

„Dat zeg ik tegen iedereen.”

