Steven Maijoor nieuwe directeur bankentoezicht bij DNB

Steven Maijoor is vanaf 1 april lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij wordt daar verantwoordelijk voor het toezicht op banken, met als een van de belangrijkste dossiers het antiwitwasbeleid. De ministerraad heeft vrijdagmiddag ingestemd met zijn aanstelling. De benoeming is voor zeven jaar.

Maijoor is momenteel voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Hij neemt de portefeuille Toezicht Banken bij DNB over van Frank Elderson, die op 15 december 2020 toetrad tot de directie van de Europese Centrale Bank (ECB).

Oud-directeur AFM

De 57-jarige Maijoor was van 2004 tot 2011 directeur bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten. Daarna werd hij voorzitter van het eerste bestuur van ESMA. Maijoor studeerde bedrijfseconomie in Groningen en promoveerde in Maastricht in datzelfde vakgebied.

Met de aanstelling van Maijoor maakt het kabinet een uitzondering op de Wet normering topinkomens, die voorschrijft dat een hoge functionaris in een publieke functie niet meer dan 209.000 euro per jaar mag verdienen. Vanwege de „benodigde kennis en ervaring” van Maijoor hebben demissionair minister Hoekstra (Financiën, CDA) en demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) besloten dat het salaris van Maijoor boven die norm mag uitkomen. Volgens Het Financieele Dagblad verdienen directieleden van de DNB tussen de 300.000 en 400.000 euro per jaar.

