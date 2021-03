Schrijfster Lale Gül is haar ouderlijk huis ontvlucht en zegt door haar familie te zijn verstoten. „De pleuris brak helemaal uit toen ik door Geert Wilders werd geprezen. Hij noemde me een held of zo. Dat was de druppel”, zegt ze vrijdag in een interview met Het Parool. De Turks-Nederlandse Gül ligt sinds het uitkomen van haar debuutroman Ik ga leven onder vuur in de islamitische gemeenschap.

Geert Wilders (PVV) gebruikte tijdens het laatste verkiezingsdebat dinsdag de bedreigingen tegen Gül om zijn standpunt over „falende integratie” kracht bij te zetten. In debat met demissionair premier Mark Rutte (VVD) noemde hij haar een „dappere Turkse mevrouw” en zei hij: „Kijk naar de dappere schrijfster Gül die wordt opgejaagd en bedreigd omdat ze de islam heeft verlaten. Een bewijs van een falende integratie.”

De schrijfster zegt tijdelijk bij een kennis in te wonen en het contact met haar familie te hebben verbroken. Ze hoopt snel een eigen woning te kunnen vinden. „Burgemeester Halsema heeft gezegd dat ze haar best voor me gaat doen, en dat ik in aanmerking kom voor urgentie.”

In haar roman Ik ga leven laat Gül zich kritisch uit over islamitische tradities en haar strenge opvoeding. Sindsdien krijgt ze doodsbedreigingen en krijgt ze veel kritiek uit de islamitische gemeenschap. Afgelopen maandag spraken ruim veertig politici, journalisten, acteurs en schrijvers in een online manifest hun steun uit aan de schrijfster. „Lale verdient het te gaan leven zoals zij dat wil. Ondubbelzinnig. Dus laten we dat uitspreken, vaststellen, verdedigen, ervoor opkomen”, staat te lezen in het manifest.