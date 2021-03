Samia Suluhu Hassan benoemd tot president Tanzania, eerste vrouw ooit

In Tanzania is vrijdag voor het eerst in de geschiedenis van het land een vrouwelijke president benoemd. Dat melden internationale persbureaus. De 61-jarige vicepresident Samia Suluhu Hassan volgt de onlangs overleden coronascepticus John Magufuli op. Momenteel is ze het enige vrouwelijke staatshoofd in Afrika - de Ethiopische leider vervult grotendeels een ceremoniale rol.

Gekleed in een hijab en in haar rechterhand een koran heeft de nieuwe president vrijdag de ambtseed afgelegd in Dar es Salaam, de grootste stad van het land. Ze blijft naar verwachting aan de macht tot 2025, het jaar dat het mandaat van Magufuli afloopt.

Hassan, geboren in Zanzibar en in 2015 voor het eerst gekozen als running mate van Magufuli, staat de komende tijd onder meer voor de beslissing over het al dan niet aanschaffen van coronavaccins voor het land met 58 miljoen inwoners. Haar voorganger had geweigerd deze in te kopen voordat eigen experts ze hadden beoordeeld. Magufuli was sinds 27 februari zo’n twee weken lang van de radar. Geruchten dat hij was besmet met het coronavirus, een ziekte die hij zelf meermaals bagatelliseerde, werden door zijn ambtenaren stelselmatig ontkend. Woensdag werd via officiële bronnen naar buiten gebracht dat de oud-president is overleden aan een hartaandoening.

