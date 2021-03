Kernafval-markerings-zuilen

De toekomst kwam met een congres gewijd

Aan het mysterie van de steenpilaren

De sprekers (top-archeologen) waren

Deskundig in de Vroege Plastictijd

Wat kon de die dikke palen toch verklaren

Ontsprong dit uit een soort prestigestrijd

Verveling of gewoon hoogmoedigheid?

Wat dééd Homo verspillus in die jaren?

De tweeëndertig zuilen van graniet

Sprak een der wetenschappers toen, fungeren

Om iets hier in de bodem te markeren

Zoals u op de radarbeelden ziet

Een schat! Juichten de dames en de heren

The rest is history (in het verschiet)