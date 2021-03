Pianist Igor Levit speelt zo geconcentreerd dat je je scherm vergeet

Iets meer dan een jaar geleden nog maar debuteerde Igor Levit in de Amsterdamse serie Meesterpianisten.

Het kan verkeren: vlak daarna gingen de zalen dicht en inmiddels is de Meesterpianistenserie treurig genoeg failliet gegaan en opgedoekt. Deze week was Levit (34) terug in het Concertgebouw om een concertstream op te nemen voor Medici.tv. Hij soleerde in Beethovens Derde pianoconcert met het Concertgebouworkest en dirigent Antonio Pappano. De stream werd donderdagavond uitgezonden en blijft tegen betaling beschikbaar.

Vorige lente maakte Levit, een van de beste pianisten van zijn generatie, furore met zijn Twitter-concerten: wekenlang speelde hij dagelijks voor zijn talrijke onlinevolgers, net waar hij zin in had, om het contact met zijn publiek niet te verliezen. Het grote succes verbaasde hem zelf ook. Hoewel een video-opname met het KCO heel wat anders is dan jezelf filmen in je huiskamer met je telefoon, lukte het Levit opnieuw je te laten geloven dat je erbij was. Zijn tranceachtige concentratie was zo aanstekelijk dat het scherm een beetje wegsmolt.

Improviseren met marmer

Levits Beethoven bezat een gebeeldhouwde klank, maar deed geen moment star aan – integendeel. Alsof hij improviseerde met marmer liet hij de notenguirlandes opkringelen. De bezieling waarmee hij de eenvoudige openingsakkoorden van het ‘Largo’ neerzette – fluisterzacht, ademend, de registers volmaakt in balans – had iets van een rite, wat Levit nog onderstreepte door tussen twee akkoorden door zijn handpalmen omhoog te draaien – giet maar vol, heilige geest. Zo’n kommetje zou potsierlijk zijn als Levits toewijding niet zo geloofwaardig was.

Ook mooi: dirigent Antonio Pappano in zijn gezicht kunnen kijken. Hij leek tijdens het dirigeren hele verhalen te vertellen, afgaande op zijn mond die nooit stilstond. In elk geval inspireerde hij het orkest tot een bevlogen uitvoering, waarin Levit én de voortreffelijke soloblazers alle ruimte kregen. Ook Schumanns Tweede symfonie klonk puntgaaf, zij het wat eenzaam, zo zonder dat samengebalde brok concentratie achter de vleugel.

Klassiek Kon. Concertgebouworkest & Igor Levit (piano) o.l.v. Antonio Pappano. Beethoven & Schumann. Gezien: 18/3 online op Medici.tv. Stream blijft beschikbaar. Inl.: concertgebouworkest.nl ●●●●●