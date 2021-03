Pas op, mens uit het jaar 7050, hier ligt kernafval!

„Nog zo’n 120 jaar”, mailt Pasi Tuohimaa. Ik had hem gevraagd hoe lang ze nog blijven boren in de Finse rotsbodem. Tuohimaa werkt bij Posiva, een bedrijf dat een opslagplaats voor hoog radioactief afval bouwt op het eiland Olkiluoto, voor de westkust van Finland. Het wordt een netwerk van tunnels en gangen, vijfhonderd meter onder de grond en 42 kilometer lang. Over een jaar of vijf arriveert daar de eerste lading radioactief afval uit de vier Finse kernreactoren, en dat zal ruim een eeuw zo doorgaan. Dan worden de gangen volgestort en de toegang gebarricadeerd zodat het afval er honderdduizenden jaren ongestoord kan blijven liggen.

Onkalo, zoals de opslagplaats heet, is de eerste en voorlopig ook de enige plek ter wereld waar voor hoog radioactief afval een definitieve bestemming wordt gebouwd. Overal elders worden over deze categorie de beslissingen op de lange baan geschoven.

Na Finland zijn ze nog het verst in Frankrijk en Zweden. In het noordoosten van Frankrijk is bij het plaatsje Bure een gigantische ondergrondse opslagplaats gepland, Cigéo geheten. Frankrijk heeft 56 kernreactoren in bedrijf, dus het afval hoopt zich op. De aanleg stuit op veel verzet en begin dit jaar publiceerde een hoog adviesorgaan van de regering, de Autorité Environnementale, een rapport met veel kritische vragen. Ook in Zweden is al een locatie gekozen: het plaatsje Östhammer aan de oostkust, vlak bij een kerncentrale. De gemeenteraad is voor, de Zweedse regering heeft nog geen besluit genomen.

Weinig reden voor optimisme

Het lot van andere plannen voor definitieve opslag geeft weinig reden voor optimisme. De zoutlagen in het Duitse Gorleben zijn na veertig jaar discussie en protesten afgeschreven als eindbestemming voor hoog radioactief afval. Iets dergelijks geldt voor Yucca Mountain, in de woestijn van Nevada (VS). In 1987 wees het Congres die plaats aan als eindbestemming, maar in 2011 stopte de federale overheid met de financiering en sindsdien ligt het project stil.

Zodat nu overal ter wereld de voorraden hoog radioactief afval zich ophopen, meestal op het terrein van de centrales zelf. Er zijn wereldwijd 440 kernreactoren in bedrijf, en tot dusver hebben ze tienduizenden tonnen hoog radioactief afval geproduceerd, vooral uitgewerkte splijtstaven.

In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Finland, wordt dat materiaal eerst enkele tientallen jaren gekoeld in waterbassins, en dan opgeslagen. Deze categorie is na een kwart miljoen jaar uitgestraald. In andere landen, zoals in Frankrijk, China, Japan, Rusland en het Verenigd Koninkrijk, wordt de uitgewerkte splijtstof nabewerkt en kan dan voor een deel opnieuw worden gebruikt. Dit procédé levert uiteindelijk ook afval op, dat weliswaar minder gevaarlijk is dan niet-nabewerkt afval, maar ook hier geldt dat er uiteindelijk maar één oplossing bestaat: opslag diep onder de grond, in stabiele aardlagen.

Honderd kubieke meter afval

Dat lot hangt ook het Nederlandse afval boven het hoofd. Uitgewerkte splijtstaven uit de centrale in Borssele worden in Frankrijk nabewerkt. Wat er dan nog overblijft wordt verglaasd en komt in stalen containers terug – zo’n anderhalve kubieke meter per jaar – en wordt door de Covra opgeslagen in een knaloranje geverfde bunker. Er ligt daar nu ruim honderd kubieke meter hoog radioactief afval. Het blijft nog wel tienduizend jaar gevaarlijk en de bedoeling is dat het over honderd jaar in een Nederlandse zout- of kleilaag wordt gedeponeerd, voor altijd. Wáár dat zal gebeuren is een vraag die iedereen zorgvuldig naar de toekomst verplaatst.

Er zit dus niet veel schot in de ondergrondse ‘eindberging’. Verzet van de bevolking ter plaatse speelt vaak een rol – behalve in Zweden, waar de extra werkgelegenheid wordt verwelkomd. Ook is er twijfel over de vraag of je die eindberging voor altijd moet afsluiten, of dat je de mogelijkheid moet openlaten dat latere generaties toch een betere oplossing vinden.

Die latere generaties spelen een belangrijke rol in het kernenergiedebat. Ze dwingen ons tot iets waar mensen niet erg goed in zijn: denken op de zeer lange termijn, denken in deep time. Hoe communiceer je met mensen die duizenden jaren na ons komen? Hoe maak je ze duidelijk dat er iets onder de grond ligt dat gevaarlijk is, en waar ze beter af kunnen blijven?

Illustratie Olf de Bruin

Die vragen zijn uitvoerig aan de orde gekomen toen in de woestijn van New Mexico (VS) de Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) werd aangelegd. Het is een opslagplaats voor nucleair afval afkomstig uit defensiekringen. Het is niet hoog radioactief, maar moet wel 10.000 jaar blijven liggen. De bouw begon in 1999, en nog steeds worden er vanuit het hele land ladingen aangevoerd.

Volgens verordeningen van de Environmental Protection Agency (EPA), de Amerikaanse milieudienst, moet de opslagplaats na sluiting gemarkeerd worden, om te voorkomen dat latere generaties per ongeluk of expres de opslagplaats binnendringen. Maar hoe zou dat moeten en waar moet je rekening mee houden?

In opdracht van het Department of Energy werd in 1989 een werkgroep van zestien wetenschappers samengesteld: sociologen, politicologen, juristen, natuurkundigen en experts op het gebied van klimaat en landbouw. Ze moesten zich bezinnen op de vraag onder welke omstandigheden de mensen van de toekomst de opslagplaats zouden kunnen verstoren.

Het verslag dat van de sessies verscheen, is een fascinerend staaltje sociologische en technische verbeeldingskracht. De geleerden lieten zich niet afleiden door waarschijnlijkheden, maar zagen het als hun taak scenario’s te schetsen die misschien bizar, maar niet onmogelijk waren. Inslagen van planetoïden, vulkaanuitbarstingen, neerstortende ruimteschepen en klimaatveranderingen passeerden de revue, één van de experts sloot een interplanetaire oorlog niet uit.

Gerobotiseerde ‘mollen’

Ze achtten het onwaarschijnlijk dat het gebied onder controle van de VS zou blijven. De vorming van een nieuwe, Spaanssprekende staat vonden ze meer voor de hand liggen, een samengaan van Noord-Mexico en zuidelijke delen van de VS. Informatieverlies was dan onvermijdelijk.

Ecologische en klimatologische veranderingen konden de woestijn rond de WIPP aantrekkelijk maken, er zouden mensen heentrekken en zich daar vestigen. Die nieuwe bewoners zouden op zoek gaan naar bodemschatten en watervoorzieningen aanleggen. Ze zouden in de grond gaan boren, misschien zouden ze dat laten doen door gerobotiseerde ‘mollen’, die horizontale gangen graven, en die bovengronds aangebrachte waarschuwingen niet konden opmerken. Het was trouwens de vraag of die waarschuwingen begrepen zouden worden. Kennis van de nu gesproken talen zou waarschijnlijk verdwenen zijn, of berusten bij geleerden die in het algemeen niet bij boringen werden betrokken. Het was ook best mogelijk dat avonturiers op zoek naar olie of gas zouden redeneren dat het gevaar na zoveel tijd wel geweken zou zijn, of dat die waarschuwingen er juist op duidden dat daar een schat verborgen lag.

Verschillende scenario’s gingen ervan uit dat technische kennis zou kunnen verdwijnen, of zelfs verdacht zou worden. Dat gold met name voor het opmerkelijke scenario dat getiteld was ‘feministische wereld’. In die wereld heerste een man-vrouwverhouding van 3 op 10 en bestond een diepe afkeer van „typisch mannelijke waarden als objectiviteit en rationaliteit”. De omarming van die waarden had de menselijke beschaving immers bijna vernietigd. In de waarschuwingen zou onmiddellijk de „mannelijke vooringenomenheid” worden gesignaleerd, en ze zouden niet serieus worden genomen.

Grillig gevormde aarden wallen

Een tweede groep deskundigen – architecten, linguïsten, antropologen, een archeoloog en een beeldend kunstenaar – bezon zich op de markeringen van de opslagplaats. Ze vonden dat vooral duidelijk moest worden dat er iets lag dat door mensen was gemaakt en dat het gevaarlijk was. Dat zou door grillig gevormde aarden wallen kunnen gebeuren, met granieten zuilen met inscripties en eenvoudige symbolen. Menselijke gezichtsuitdrukkingen waren volgens de deskundigen universeel, en ze bevalen twee getekende hoofden aan. Eén dat angst uitdrukt, en geïnspireerd was op het bekende schilderij van Edvard Munch, De Schreeuw, en een ander van een duidelijk ziek persoon. In kleine ruimtes zou in steen gegraveerde uitleg moeten komen over wat er precies lag, wanneer het was begraven, door wie en waarom. De gebruikte materialen moesten simpel en duurzaam zijn, de granieten zuilen grillig van vorm, zodat ze niet gemakkelijk konden worden gebruikt als bouwmateriaal.

De werkgroep presenteerde ook een paar alternatieve inrichtingen van de plek. Enkele beeldend kunstenaars maakten ontwerpen die de plek een zo akelig mogelijke aanblik moesten bezorgen. Hoge betonnen punten die in een chaotisch patroon als doornen uit de bodem leken te komen, een enorm zwart blok basalt of beton, dat kokend heet zou worden in de woestijnzon, een groot aantal slordig gevormde stenen kubussen die dicht opeengepakt elk idee van gebruik moesten ontmoedigen – en nog een paar horrordecors.

Uiteindelijk kwam in 2004 een definitief ontwerp tot stand. De belangrijkste onderdelen zijn 32 granieten zuilen van bijna zeven meter hoog. In de zuilen, die elk 100 ton wegen, zouden waarschuwingen worden gegraveerd in zeven talen: Engels, Spaans, Russisch, Frans, Chinees, Arabisch en Navajo – de taal van de native Americans van dat gebied. Voor meer inlichtingen worden de bezoekers verwezen naar een informatiecentrum in het midden van het gemarkeerde gebied.

Mondelinge overlevering

Of dit ontwerp ooit gerealiseerd wordt is onzeker, het duurt nog tientallen jaren voordat de WIPP wordt gesloten. Hoe gedurfd de scenario’s en hoe doordacht de ontwerpen van de teams ook zijn, ze verraden in veel opzichten de tijd waarin ze ontstonden. Wat onmiddellijk tot het inzicht leidt dat dit bezwaar ook zal gelden voor de speculaties van nu, of over dertig jaar.

Misschien valt er meer te verwachten van een manier van informatieoverdracht die door enkele experts naar voren werd gebracht: mondelinge overlevering. Mythen en volksverhalen kunnen duizenden jaren overbruggen, zoals geograaf Patrick Nunn in zijn boek The Edge of Memory (2018) liet zien. Hij geeft het voorbeeld van een meer in de Amerikaanse staat Oregon, waar de Klamath, de American natives van die streek, een onverklaarbare angst voor koesterden. In hun verhalen figureerde een berg waarin een god woonde. Toen zijn avances voor een inwoonster van een nabijgelegen dorp niet werden beantwoord, ontstak hij in woede en liet gloeiend hete rotsblokken op het dorp regenen. Uiteindelijk greep een andere god in, die de berg liet instorten. Het gat dat aldus ontstond, vulde zich met water – het kratermeer waar de Klamath zo bang voor waren. Radiometrisch onderzoek wees uit dat de verhalen teruggrepen op een vulkaanuitbarsting van 7600 jaar geleden.

In Finland zijn ze een stuk nuchterder. Komen er bij Onkalo waarschuwingen dat er daar iets gevaarlijks ligt? „Nee”, mailt Tuohimaa. „Dat heeft helemaal geen zin. Met de volgende ijstijd komt er hier een ijskorst van twee kilometer dik te liggen. Dan is er ook geen Londen, meer, geen Parijs of Amsterdam. Maar ons afval is dan veilig, in de rotsbodem die hier al twee miljard jaar ligt.”