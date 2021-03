Partijhervorming lag Ploum beter dan organisatie lijsttrekkersstrijd en campagne

Rutger Ploum kwam, vernieuwde en verloor. Deze vrijdag maakte de CDA-voorzitter op het partijkantoor in Den Haag bekend te stoppen – nog voor de officiële verkiezingsuitslag. Volgens de prognoses verliest het CDA vier van de huidige negentien zetels en daarmee wordt het de vierde partij in Nederland. Een verkiezingsnederlaag die in het CDA hard is aangekomen.

Alles was anders toen Rutger Ploum in 2019 aantrad als voorzitter. De advocaat, partner van het naar hem genoemde advocatenkantoor in Rotterdam, wilde de partij vernieuwen en professionaliseren. Het CDA moest de steden veroveren en de grootste worden. En hij had een sterrencast om mee aan de slag te gaan: ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gooiden hoge ogen in Den Haag.

Ploum begon voortvarend. Hem lukte wat zijn voorganger Ruth Peetoom niet lukte: hij veranderde de partijstructuur ingrijpend en gaf opdracht aan het Wetenschappelijk Instituut van het CDA om na te denken over de ideologische koers tot 2030. Het leverde een discussiestuk op, Zij aan Zij, waarin werd gebroken met het cultureel-conservatieve gedachtegoed van het CDA in de jaren onder Sybrand Buma, waarover veel CDA’ers ontevreden waren geweest.

In de zomer van 2020 ontstond onrust, toen Ploum een open lijsttrekkersverkiezing uitschreef zonder te weten of de door de partij gedroomde kandidaat Wopke Hoekstra zich zou melden. Die besloot dat niet te doen, waardoor Hugo de Jonge zich genoodzaakt voelde naar voren te stappen. Vlak daarna meldden nog drie kandidaten zich, onder wie Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Die verloor uiteindelijk nipt van Hoekstra, na een verkiezing die ook nog eens over moest omdat er twijfels waren over hoe betrouwbaar de verkiezingen waren verlopen. Later kwam er ook nog een onderzoek nadat CDA’ers hadden gemeld bedankt te zijn voor hun stem op een kandidaat op wie ze zelf niet zeiden te hebben gestemd.

De Jonge stopte voortijdig, hij kon het lijsttrekkerschap niet combineren met zijn werk als coronaminister. Wopke Hoekstra stapte alsnog op het podium. Maar de rust keerde daarmee niet terug en de campagne verliep bepaald niet vlekkeloos. Het is die optelsom die Ploum heeft besloten te vertrekken. Dat doet hij uit eigen beweging, zei hij deze vrijdag. Maar in de partij was allang duidelijk dat Ploum hoe dan ook weg moest.

Op woensdagavond, tussen de eerste en de tweede exitpoll, had Ploum de werkkamer van CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma verlaten. Hij trok de deur achter zich dicht, binnen zat een deel van de CDA-top onder wie lijsttrekker Wopke Hoekstra. De rest van de avond was hij nergens meer te bekennen. Twee dagen later is zijn vertrek definitief.

