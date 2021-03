Parlementsverkiezingen op Curaçao in teken van coronamaatregelen

De inwoners van Curaçao gaan vrijdag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Ook daar zijn de verkiezingen anders vanwege de coronamaatregelen. Omdat het eiland de afgelopen tijd kampte met een flinke toename van het aantal coronabesmettingen, zijn er volgens persbureau ANP extra maatregelen getroffen.

Zo wordt mensen aangeraden om verspreid over de dag te gaan stemmen, de hele tijd een mondkapje op te houden en bijeenkomsten met meerdere personen te vermijden. Na het uitbrengen van hun stem is het advies om direct naar huis te gaan. Partijbijeenkomsten zijn verboden en het is ook niet mogelijk voor aanhangers van politieke partijen om na de uitslag feest te vieren.

Er zijn op Curaçao 117 stembureaus voor ruim 116.000 stemgerechtigden. De stembureaus openen om 08.00 uur lokale tijd en sluiten om 19.00 uur. Twee uur later gaat de avondklok in. Het is nog niet bekend hoe laat de eerste uitslagen van de verkiezingen bekend worden. De definitieve uitslag volgt pas op 24 maart.

De huidige regering van minister-president Eugene Rhuggenaath trad in mei 2017 aan en heeft de hele termijn van vier jaar uitgezeten. Rhuggenaath zegt daar blij mee te zijn, meldt het Antilliaans Dagblad. Hij heeft het idee dat hij een missie heeft volbracht. „We hebben stabiliteit beloofd en die hebben we gegeven.”