OM: Nikkie de Jager vastgebonden en geslagen bij gewapende overval

YouTuber Nikkie de Jager, ook wel bekend als NikkieTutorials, is tijdens een gewapende woningoverval afgelopen augustus vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Het was „een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven”, zei ze vrijdag bij een inleidende zitting van de zaak bij de Rotterdamse rechtbank, meldt persbureau ANP. De Jager kon de zaak thuis via een videoverbinding volgen.

Het OM verdenkt de 22-jarige Hamza T. en de 24-jarige Eddie N. ervan dat ze De Jager en haar verloofde Dylan Drossaers die dag met kracht hebben vastgepakt en met een vuurwapen tegen de borst hebben gedrukt. Daarbij zouden ze hebben geroepen: „we moeten jullie vastbinden. Jullie moeten een half uur blijven zitten, anders komen we terug en heb je problemen”. Ook vroegen ze volgens justitie waar de kluis was. Uiteindelijk zouden ze zijn vertrokken met een grote hoeveelheid kostbare sieraden, evenals een tas van het merk Louis Vuitton.

T. ontkent iedere betrokkenheid bij de overval. Volgens hem heeft justitie „totaal de verkeerde dader”. N. wil niets over de zaak zeggen. De advocaten van de verdachten hebben de rechtbank vrijdag verzocht het voorarrest van T. en N. te schorsen. De beslissing daarover volgt later op de dag. Donderdag is in het buitenland een derde verdachte in de zaak aangehouden. Deze 32-jarige man wordt ook verdacht van twee andere inbraken.

Begin december werden in Rotterdam en Ridderkerk zeven mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij overvallen op rijke en bekende Nederlanders, onder wie De Jager en oud-voetballer René van der Gijp. Een van hen is momenteel op vrije voeten. Later op vrijdag staan twee verdachten terecht voor de overval op Van der Gijp. De volgende inleidende zitting is op 4 juni, de inhoudelijke behandeling volgt later dit jaar.