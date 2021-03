Nieuwe FNV-voorzitter: een bedachtzame bèta die snoeihard onderhandelt

Voor beleidsmedewerkers was het weleens op het irritante af. „Ze konden hem niks vertellen of hij wist het al en had een mening klaar.” Ruud de Kloe had het meteen door, toen Tuur Elzinga aantrad in het bestuur van vakbond FNV: hij is anders dan zijn voorgangers.

De Kloe, een actief FNV-lid uit de industriesector, zit in het ledenparlement, het hoogste orgaan van de vakbond. Daar is hij al bijna negen jaar voorzitter van de pensioencommissie. Hij zag FNV-bestuurders komen en gaan op dit taaie, complexe pensioendossier. De meesten begonnen met „matige” kennis. Maar Elzinga hoefde in 2017 amper ingewerkt te worden. „Ik kreeg meteen het gevoel alsof hij dit al jaren deed.”

1998-2002 beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer 2002-2003 beleidsmedewerker FNV 2003-2007 coördinator XminY hét Actiefonds 2007-2016 Eerste Kamerlid, SP 2007-2017 beleidsmedewerker Mondiaal FNV 2017-2021 dagelijks bestuur FNV 2021 voorzitter FNV

Tuur Elzinga (52) staat bekend als een rustige, slimme vakbondsman en oud-SP-senator. Een dossiervreter. Vorige week kozen FNV-leden hem tot voorzitter van de grootste vakbond. Wie is Elzinga? Wat voor indruk maakt hij op de mensen om hem heen? En zit er wel een activist in deze nieuwe vakbondsleider?

De meeste bekendheid kreeg Tuur Elzinga als de FNV-onderhandelaar voor het pensioenakkoord van 2019, dat de vakbonden sloten met het kabinet en werkgeversorganisaties. Daarin werden nieuwe verdeelregels afgesproken voor de aanvullende pensioenen. Maar de vakbonden eisten dat ook de AOW-leeftijd langzamer moest stijgen, en dat mensen met een zwaar beroep eerder moeten kunnen stoppen met werken.

Het kabinet vond die extra eisen te duur, waardoor de eerste poging om een akkoord te sluiten eind 2018 mislukte. Een halfjaar later kregen de vakbonden alsnog hun zin. „Daar heeft Tuur Elzinga een grote rol in gespeeld”, zegt demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66). Hij noemt hem een „scherpe onderhandelaar”.

Ook De Kloe merkte hoe pittig het is om met Elzinga te discussiëren. Samen werkten ze eens aan ethisch beleggingsbeleid voor pensioenfondsen. „We hadden het over investeringsfirma’s die bedrijven vaak helemaal leegplukken en met winst doorverkopen. En of de FNV vindt dat daar pensioengeld in gestopt mag worden. Ik wilde daar heel streng in zijn, hij niet. Ik merkte dat hij opeens heel duidelijk en spijkerhard werd. Ik voelde direct: hier zit geen ruimte meer.”

„Als je met Tuur in discussie gaat, verlies je bijna altijd”, zegt jongere broer Maarten Elzinga. „De dingen die hij vindt, daar heeft hij goed over nagedacht.”

Wel verdiept hij zich in zijn tegenpartij. „Hij luistert goed”, zegt Guusje Dolsma, die namens werkgeversorganisatie VNO-NCW over het pensioenakkoord onderhandelde. „Hij wil begrijpen wat de ander vindt en waaróm die dat vindt.”

Koolmees merkte hoe „reteslim” Elzinga is. „Hij weet alles over pensioen: de details, de techniek, de wiskundige onderbouwing ervan. Dat helpt enorm. Je kunt wel van mening verschillen over wat je wilt bereiken, maar je moet het daarna ook nog technisch kunnen vormgeven.”

Kleine deeltjes en sterrenstelsels

Al op de lagere school ontpopte Elzinga zich tot een echte bèta. Hij hield van schaken en sommen maken – al voordat hij die van school als huiswerk meekreeg. Als zestienjarige was hij finalist in de nationale wis- en natuurkunde-olympiade. Hij wilde alles snappen: van kleine deeltjes tot grote sterrenstelsels.

Dat had Elzinga niet van een vreemde. Zijn vader was natuurkundedocent, op de enige middelbare school van Texel. Voor die baan verhuisden zijn vader en moeder, beiden Amsterdammers, naar het Waddeneiland. Hun drie zoons werden er geboren, Tuur is de oudste. In de beschrijving van hun jeugd klinkt een haast idyllische eilandtijd door: hutten bouwen, onder de modder zitten, en de buurman boos maken omdat je in zijn weiland speelt.

Elzinga’s ouders wonen nog altijd op Texel. Zelf maakte hij na zijn eindexamen de omgekeerde reis: terug naar de grote stad. „Het buitenleven is als kind heerlijk”, zegt Elzinga daarover. „Maar het eiland werd mij te klein.”

Zijn haar verfde Elzinga in zijn studententijd in felle kleuren, soms droeg hij een hanekam

In Amsterdam begon Elzinga aan een studie natuur- en sterrenkunde, waar hij na een jaar mee stopte. Hoe interessant hij het ook vond, elementaire deeltjes en het heelal vertelden hem te weinig over de ‘echte’ wereld, de wereld die hij in de hoofdstad was tegengekomen. Hij voelde zich thuis bij punkers, studentenactivisme en hulp aan achtergestelden. Zijn nieuwe studie: politicologie.

Zijn haar verfde Elzinga in felle kleuren, soms droeg hij een hanekam. En als vrijwilliger ging hij huurders in de Amsterdamse buurt De Pijp wijzen op hun huurrechten. In het wijkcentrum hielden ze spreekuren, vertelt vriend en medevrijwilliger Tjerk Dalhuisen. Ook flyerden ze en hingen ze posters op, met de leus „Stop de huurexplosie, weiger verhoging”. De huurprijs van vaak slecht onderhouden woningen dreigde met soms wel 9,5 procent verhoogd te worden. Dalhuisen: „Al denk je nu, als je de huren van toen ziet: hadden we die nog maar.”

Tegen de Noord/Zuidlijn

De twee lieten zich midden jaren negentig horen in het protest tegen de Noord/Zuidlijn, de Amsterdamse metrolijn die pas tweeënhalf jaar geleden voltooid werd. Ze richtten hun pijlen vooral op het nut, de kosten en de gekozen bouwmethode van de metrolijn, herinnert Dalhuisen zich. Elzinga nam de rol van kritische analyticus aan. Bij inspraakbijeenkomsten stelde hij talloze vragen over bijvoorbeeld vervoersmodellen. „Een kolfje naar zijn hand.”

Elzinga werkte al in de Tweede Kamer voordat zijn studie klaar was. Hij moest nog een paar vakken afronden en een scriptie schrijven, toen hij in 1998 werd aangenomen als beleidsmedewerker van SP-Kamerlid Jan de Wit. In die functie moest hij meteen hard werken. „We hadden maar vijf Kamerleden en weinig medewerkers”, zegt De Wit. „Dus er moest echt wat gepresteerd worden. Daar was hij wel voor te porren.” Zijn studie rondde Elzinga niet meer af.

Een „noeste werker, geen druktemaker”, zo herinnert Tiny Kox de jonge Elzinga. Kox was in die tijd algemeen secretaris van de SP, de partijvoorzitter. Hij maakte Elzinga vanaf 2007 ook mee als senator, toen Kox fractievoorzitter was in de Eerste Kamer. „Bij de SP heb je mensen die de strijd voor een betere wereld luidruchtig willen voeren”, zegt Kox. „Tuur niet. Hij is niet iemand die hard op tafel slaat en zegt: zo gaan we het doen. Maar je kunt ook iets bereiken door zachtjes op de tafel te slaan.”

VVD’er Ankie Broekers-Knol, voormalig Eerste Kamervoorzitter, noemt Elzinga „bedachtzaam”. „Zijn fractievoorzitter Tiny Kox is een wat flamboyanter Kamerlid, die begint zijn verhaal altijd met een fantastische analogie of opmerking. Dat had Tuur niet zo.”

Dat begint volgens Broekers-Knol, nu demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, al met hoe Elzinga, een lange man, zich naar het spreekgestoelte beweegt. „Sommige mensen lopen kwiek. Hij loopt op een nadenkende manier, een beetje voorovergebogen, de zaal door. Rustig, stil.”

Schateren met Tuur? Nee

„Hoort Tuur bij degenen met wie ik veel geschaterd heb? Nee.” Dian van Unen werkte bijna tien jaar samen met Elzinga bij Mondiaal FNV, een stichting die mede door de Nederlandse overheid wordt gefinancierd om wereldwijd vakbonden te ondersteunen. „Maar hij vertelde veel verhalen, en dat was leuk om te horen.”

„Hij is gewoon aardig”, zegt Broekers-Knol. Als de Eerste Kamervergadering tot na middernacht had geduurd, liet ze hem vaak meerijden in haar dienstauto met chauffeur. „Dat doe je niet als het stikvervelend is, snap je?” Ze wonen beiden in Overveen, naast Haarlem. Elzinga woont daar met zijn vrouw Roeline en een zoon. Hun dochter woont op kamers.

Vergis je niet in Elzinga, zegt Broekers-Knol. Zodra hij eenmaal achter het spreekgestoelte staat, kijkt hij de monumentale zaal in, schuift hij zijn haarlok naar achteren „en houdt hij een krachtig betoog”. „Dan ga je toch altijd rechtop zitten. Hij komt met stevige argumenten.”

Zijn senatorschap combineerde Elzinga met een baan bij Mondiaal FNV. „Hij moest veel overleggen met koepels van vakbonden”, zegt Van Unen, zijn leidinggevende destijds. Voor zulk overleg reisde Elzinga regelmatig naar Genève, waar onder meer over steun aan Afrikaanse vakbonden werd besloten.

Zijn functie bij Mondiaal FNV, beleidsmedewerker ‘multilaterale projecten’, was niet populair, zegt Van Unen. „Anderen vonden dat moeilijk, ongrijpbaar, complex, te ver van de mensen zelf. Tuur vond het razend interessant. Hij had altijd het overzicht. Het was kat in het bakkie voor hem.”

Behalve dan als het ging om rapporten waarin Mondiaal FNV de bestedingen verantwoordt aan financiers, zegt Van Unen. Daar had Elzinga uitgebreide formuleringen voor nodig. En niet alleen op schrift. Van Unen: „Tuur kan heel goed lang praten. Daar werden collega’s in vergaderingen soms ongeduldig van. Dan vroegen ze: ‘Tuur, wat is het nou? Is het ja of nee?’”

Met broer Maarten maakte Elzinga filmpjes om tijdens de voorzitterscampagne op sociale media te verspreiden. Maarten moest zijn oudere broer erop wijzen dat je in zulke korte filmpjes „helder en kort” moet communiceren. „Breedsprakigheid is meer iets voor een bestuur.”

Als hobby importeerde Elzinga een tijdje mousserende wijnen uit Zuid-Engeland

Maarten, die zes jaar jonger is, ging als jongen regelmatig een weekendje bij zijn grote broer in Amsterdam logeren. „Ik ging zelfs weleens mee met flyeren.” Als ze elkaar nu zien, is het vaak om bij te praten bij een goed glas wijn. De broers zijn liefhebbers van Engelse wijnen. „In Zuid-Engeland maken ze hele goede mousserende wijnen. Die kunnen zich meten met champagne.” Tuur importeerde zelfs een tijdje wijnen uit Engeland. „Puur hobbyisme”, zegt broer Maarten. „Het leverde weinig op. Hij stopte ermee toen het hem te veel tijd ging kosten.”

Openbaar vervoer platleggen

Heeft Elzinga wel het vuur om stakende menigtes op te zwepen met vakbondsretoriek? Is hij activistisch genoeg?

Daar hoeft SP’er Tiny Kox niet lang over na te denken. Hij wijst op de twee stakingen in het openbaar vervoer die Elzinga begin 2019 organiseerde. Bij de grootste staking, op 28 mei, reden de hele dag nauwelijks treinen, bussen en trams in Nederland. „Dat is niet makkelijk”, zegt Kox. „Je kunt wel zeggen: staakt. Maar dan moet het vakbondsvolk ook meedoen.”

Lees deze reportage over de OV-staking van mei 2019: Geen treinen, geen bussen, geen chaos

Spreken voor menigtes heeft Elzinga wel moeten leren, zegt De Kloe van het ledenparlement. „In het begin merkte ik dat hij nerveus was. En na afloop vroeg hij me dan wat ik ervan vond.” De Kloe gaf eerlijk antwoord: te ingetogen. „Ik zei: het mag wel wat feller, af en toe een krachtterm er tussendoor.” Elzinga nam de kritiek serieus.

Ook in de verkiezing om het FNV-voorzitterschap was Elzinga de ‘gematigde’ kandidaat. Zijn tegenstander Kitty Jong, lid van de PvdA, keerde zich in felle bewoordingen tegen het sluiten van grote polderakkoorden met politiek en landelijke werkgeversclubs. Elzinga zat in de verdediging: actievoeren en onderhandelen gaan hand in hand, is zijn overtuiging.

Broer Maarten heeft gezien hoe Tuur Elzinga veranderde. „Ik denk dat hij de laatste twintig jaar iets naar het midden is opgeschoven. Van uitgesproken SP naar gematigder. Hij heeft bij de FNV gemerkt dat hij meer bereikt door het gesprek aan te gaan dan als hij blijft roepen van de zijlijn.”

„Als je jong bent, heb je nog niet zoveel geduld”, zegt Tuur Elzinga zelf. „Maar als je samenwerkt en af en toe compromissen sluit, bereik je tenminste iets. Stap voor stap komt je doel veel dichterbij dan wanneer je alles in een keer wilt binnenhalen. Dat is mijn leerschool geweest.”

Zulke compromissen blijven wel omstreden. Ook tegen het pensioenakkoord was veel weerstand binnen de vakbond, deels gevoed door zijn SP, die terug wilde naar een AOW-leeftijd van 65 jaar.

Daarom was Elzinga nog niet klaar toen er, na meerdere nachtelijke onderhandelingen, een pensioenakkoord lag. Het was nog maar de vraag of zijn achterban ermee zou instemmen. Vooral veel oudere en gepensioneerde leden waren ertegen. En het ledenparlement, dat altijd het laatste woord heeft, staat bekend als onvoorspelbaar en zeer kritisch.

Dat het tóch lukte, is grotendeels aan Elzinga te danken, zegt De Kloe. Hij zag hoe Elzinga op talloze avondjes voor leden, in webinars en op tv geduldig uitlegde waarom volgens de FNV iedereen gebaat is bij het pensioenakkoord, óók de ouderen.

Zelfs SP’er Tiny Kox was onder de indruk. „Het was misschien niet het akkoord waar onze partij van gedroomd had. Maar Tuur Elzinga zei: meer dan dit is er nu niet uit te halen. Dat heeft hij knap gedaan.”