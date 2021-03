Man opgepakt die dreigde met aanslag tijdens klimaatmars Utrecht

Een 24-jarige man uit Utrecht is afgelopen zondagochtend aangehouden omdat hij een aanslag wilde plegen op deelnemers van de klimaatmars later die dag. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. De man is zit nog in voorarrest.

De politie kreeg zaterdag een melding dat een man had gedreigd om zondag om 15.00 uur op het Jaarbeursplein mensen neer te schieten die „geen masker” droegen. Op dat moment zouden op het plein honderden mensen demonstreren voor „een nieuw en eerlijk economisch systeem binnen de grenzen van de planeet”. Enkele uren voor het begin van de demonstratie werd de man aangehouden.

De man wordt verdacht van bedreiging en belaging, meldt het OM. „Het onderzoek wordt voortgezet, ook naar de psychische problematiek bij de verdachte.” Het is niet duidelijk of de man daadwerkelijk van plan was om mensen neer te schieten en daarvoor voorbereidingen had getroffen. Ook is niet bekend of hij over een wapen beschikt.

Zondag gingen door het hele land betogers de straat op om zich onder de noemer ‘Klimaatalarm’ uit te spreken voor beter klimaatbeleid. De gemeente Utrecht had het maximale aantal deelnemers op tweehonderd gezet in verband met de coronamaatregels.