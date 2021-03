Noord-Korea verbreekt banden met Maleisië na uitlevering man aan VS

Noord-Korea en Maleisië hebben vrijdag alle diplomatieke banden met elkaar verbroken vanwege een conflict over de uitlevering van een Noord-Koreaanse man door Maleisië aan de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters. Het conflict maakt de kans kleiner dat Noord-Korea een betere relatie kan opbouwen met de VS, wat de verwachting was na het aantreden van president Joe Biden.

Het contact tussen Maleisië en Noord-Korea was al zeer beperkt sinds in 2017 de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un werd vergiftigd op de luchthaven van Kuala Lumpur. Een rechter in Maleisië oordeelde begin maart dat de Noord-Koreaanse man kon worden uitgeleverd aan de VS omdat hij daar wordt verdacht van witwassen. Noord-Korea besloot daarop vrijdag de banden met Maleisië formeel te verbreken, sprak van een „supergrote vijandige daad onder druk van de VS” en noemde de aanklacht wegens witwassen een „absurd verzinsel en duidelijk een complot”. Noord-Korea waarschuwde de Verenigde Staten dat het land hiervoor een „hoge prijs” zou betalen.

Als reactie op het verbreken van de banden maakte Maleisië bekend dat alle Noord-Koreaanse diplomaten binnen 48 uur het land moeten verlaten. Ook wordt de ambassade in het Noord-Koreaanse Pyongyang gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het Noord-Koreaanse besluit „onvriendelijk en niet constructief”.

Lees ook: Stiekem zwom hij Noord-Korea in en nam virus mee, zegt Kim

Relatie VS en Noord-Korea

Met het aantreden van Biden was de verwachting dat de relatie tussen de VS en Noord-Korea zou worden herzien. Noord-Korea zei eerder pas met Washington in gesprek te willen als de Verenigde Staten hun Noord-Korea-beleid zouden aanpassen. Kort daarna liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken weten binnenkort met een strategie hiervoor te komen. Zowel een diplomatieke route als hardere maatregelen om de druk op het land te verhogen, liggen volgens Blinken op tafel. De nieuwe strategie wordt volgens de minister gemaakt in nauw overleg met Zuid-Korea, Japan en andere belangrijke bondgenoten.

Voormalig president Donald Trump probeerde in eerste instantie de relatie met Noord-Korea te verbeteren en ontmoette de Noord-Koreaanse leider in juni 2018. Het werd een historische top omdat het de eerste keer was dat een Noord-Koreaanse leider en een Amerikaanse president elkaar troffen. Ondanks de ontmoeting en lovende woorden achteraf konden de twee geen vooruitgang boeken op het belangrijkste geschilpunt: de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland.