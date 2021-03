We konden per brief stemmen. We ontvingen een uitvoerige toelichting, met veel plaatjes. Velen stemden per post. Maar soms ging het niet goed, het verkeerde papier in de verkeerde enveloppe of alles samen in één enveloppe, in ieder geval onjuist verstuurd. Veel stemmen werden daardoor ongeldig verklaard. Ik moest denken aan mijn wiskundeleraar van de middelbare school vijftig jaar geleden, de heer Goris, die zei: „Het moeilijkste van de som is het lezen van de opgave.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl