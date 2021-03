Laat Rutte de formatie niet depolitiseren

De verkiezingsuitslag is een nachtmerrie voor wie daaruit een meerderheidscoalitie wil formeren die het land uit de crisis moet redden. Zeventien partijen in de Tweede Kamer, en eigenlijk allemaal klein. De grootste fractie neemt maar zo’n 23 procent van de zetels, op afstand gevolgd door drie fracties met tussen de 10 en 16 procent daarvan. De rest zit onder de 10 procent-drempel, de meesten zitten zelfs onder de 5 procent. Niet alleen zijn die fracties klein, ze hebben zich in de verkiezingen ook allemaal nog eens onderling geprofileerd, waardoor wat rekenkundig op zou tellen tot een meerderheid, politiek gesproken vaak is uitgesloten. De sterren lijken niet goed te staan voor verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). En dan wil niemand wil een herhaling van die zeven maanden lange formatie van 2017 – de langste in onze parlementaire geschiedenis.

Wim Voermans is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Onlangs verscheen Het land moet bestuurd worden: Machiavelli in de polder (Prometheus 2021)

Tegen deze achtergrond is te begrijpen dat demissionair premier Mark Rutte (VVD) al begin maart opriep de onderhandelingen na de verkiezingen dit keer anders aan te pakken.

Hij wil die opknippen in tweeën. Eerst zouden partijen snel moeten spreken over een „nationaal herstelplan” ter afwikkeling van de coronacrisis, en daarna, over de details van een regeerakkoord. In die eerste fase kunnen meer dan enkel de formerende partijen over dat herstelplan meepraten, volgens Rutte.

Een op het oog sympathiek plan om met een brede gelegenheidscoalitie door te kunnen pakken nu het nodig is. Een echte polderoplossing. En toch is het, zoals veel partijen al intuïtief aanvoelden, geen goede aanpak. Om een veelheid van redenen.

Land van minderheden

Ten eerste hoeven we helemaal niet bang te zijn voor een lange formatie. Van de veertig kabinetten die na 1918 werden geformeerd lukte het in meer dan driekwart van de gevallen om dat proces binnen zo ongeveer drie maanden af te ronden. Het aantal partijen dat mee formeert maakt minder uit dan je zou denken: in de top vijf van de langste formaties (2003, 1973, 1977 en 2017) staan twee tweepartijencoalities en een driepartijencoalitie. De lengte van de formatie wordt veel meer bepaald door de scherpte van de onderlinge profilering tijdens de verkiezingsstrijd en/of bedorven verhoudingen uit een eerdere samenwerking. Geen van die twee factoren doet zich nu voor.

Evenmin hoeven de kansen op een stabiel meerderheidskabinet in de weg te worden gezeten door de politieke versplintering. We zijn nu eenmaal een land van minderheden. Al vormen zeventien fracties in de Tweede Kamer een historisch record, de Tweede Kamer is vanaf van de invoering van het kiesrecht in 1918 altijd sterk gefragmenteerd geweest, gemiddeld zo’n tien tot elf fracties, ook toen de Kamer vóór 1956 nog uit honderd zetels bestond). Ook voor de stabiliteit van grote coalities hoeven we niet bang te zijn. Vierpartijencoalities blijken zelfs stabieler (64 procent kans om vier jaar vol te maken) dan driepartijencombinaties (maar 59 procent kans). En dat cijfer spreekt nog meer tegen de achtergrond van de gemiddelde 62 procent vier-jaar-overlevingskans van kabinetten sinds 1918.. Trouwens, minderheidskabinetten (acht hadden we ervan) sneuvelen het snelst: minder dan een 34 procent overlevingskans.

Ruttes verdeel- en heersstrategie

De enige reden om voor zo’n aparte ‘herstelcoalitie’ te kiezen is de coronacrisis. Maar die crisis is, als gezondheidscrisis, nagenoeg achter de rug. Voor de aanpak van corona heeft het demissionaire kabinet een mandaat. Rutte III is nog steeds missionair op corona, en kan dat ook tot aan 1 juni wel blijven. Waarom dan toch zo’n herstelplan? Ik zie het als weer een uiting van de depolitiseringsreflex die zo eigen is aan de politicus en bestuurder Rutte. Die wil doen wat ‘nodig’ is, maar meestal liever niet volgens normale politieke lijnen, via gewone meerderheidsvorming in een debat met de Tweede Kamer. Rutte is een meester in het tegelijkertijd ophalen van compromissen binnen en buiten het parlement, het gebruik maken van gelegenheids- en minderheidscoalities. Liefst elf polderakkoorden sloot hij af, veelal eerst met koepels en organisaties buiten het parlement om daarna groepen binnen het parlement daarin te liften. Zo omzeilt hij de normale politieke klippen.

Zijn charme en vriendelijkheid verhullen deze buitengewoon knappe verdeel- en heersstrategie. Door kwesties voor te stellen als crises weet Rutte anderen steeds ervan te overtuigen dat er eigenlijk maar één redelijke oplossing is: de zijne. Dat haalt het politieke (verschillende visies op verschillende oplossingen) weg uit de politiek (distributiekeuzes maken).

Dat mag nu niet gebeuren. De afhandeling van de crisis is een bij uitstek politieke kwestie met moeilijke verdelingskwesties (bedrijven, wonen, klimaat) die in samenhang en volgens politieke lijnen moeten worden afgehandeld. Belangrijk is dat via normale formatieonderhandelingen recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag, en dat uiteindelijk in een normaal, politiek uitonderhandeld coalitieakkoord in duidelijke afspraken wordt vastgelegd hoe met de stem van hun kiezers is omgegaan bij de aanpak van de grote vraagstukken van het postcoronatijdperk. Zo hoort dat in een democratie.