‘Kans op drinkwatertekort in Noord-Holland door watergebruik datacenters’

De huidige en toekomstige datacenters in Noord-Holland hebben zoveel koelwater nodig dat de levering van drinkwater aan huishoudens in de provincie in gevaar kan komen. Dat meldt De Telegraaf donderdag op basis van een niet-gepubliceerd rapport van de provincie.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat de gemeente Hollands Kroon een vergunning wil geven voor vijf nieuwe datacenters. De huidige twee datacenters in de gemeente verbruiken naar schatting samen 4,6 miljoen kuub water, schrijft De Telegraaf. Met vijf nieuwe centers erbij zou zo’n 10 miljoen kuub koelwater per jaar nodig zijn.

Lees ook: Nieuwe datacenters? Het papierwerk komt later wel

In een reactie op het artikel in De Telegraaf schrijft gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland dat „het genoemde rapport naar onze mening nog onvoldoende onderzoeksdata opleverde (de steekproef was te klein) om goed onderbouwde conclusies te trekken”. Het rapport is om die reden niet gepubliceerd, aldus de gedeputeerde. Hij ontkent dat het rapport bewust „onder de pet” gehouden is door ambtenaren, zoals De Telegraaf schrijft.

Loggen zegt mogelijke problemen met drinkwatertekorten uiterst serieus te nemen en zich zorgen te maken over de combinatie van warme zomers en datacenters. Tijdens lange en droge zomers stijgt de vraag naar drinkwater en hebben datacenters meer koeling en dus meer water nodig. Het is een kwestie waar verscheidene overheden al enige tijd mee worstelen.