Ideeënstrijd wijkt voor ‘in beeld blijven bij de kiezer’

Zorgeloos liep Mark Rutte over het Binnenhof. Het was een donderdagmiddag eind februari, de zon scheen en op bankjes aten mensen een ijsje. De premier had een pak papier onder de arm, riep ‘ha!’ naar voorbijgangers, ging breed lachend op de foto, stak duimen op, groette mensen die hém helemaal niet hadden begroet. De verkiezingscampagne moest nog echt beginnen, maar Rutte wist het toen al: hij was op weg naar zijn vierde verkiezingsoverwinning in elf jaar.

Van een afstandje zagen Wybren van Haga (FVD) en Richard de Mos (Code Oranje) de opgetogen premier het Binnenhof oversteken. Zij waren daar om filmpjes op te nemen voor hun eigen achterban; Van Haga voor de deur van de Kamer, De Mos terwijl hij een ijsje kocht. Toen ze Rutte opmerkten, vielen de opnames stil. De kans hem op camera te confronteren lieten ze lopen – terwijl ze allebei de almacht van de VVD wilden uitdagen.

Het duurde amper een minuut, maar die ene scène vatte eigenlijk de hele verkiezingscampagne van 2021 samen. Een onaantastbare premier die mede door het ontbreken van echte uitdagers en van ideologische strijd zorgeloos de almacht van zijn VVD kon continueren. Met tegenover hem partijen die in een hypergefragmenteerd landschap vooral bezig waren hun eigen achterban te bedienen. En kiezers die het allemaal aanschouwden vanaf een bankje.

Op tv en Twitter buitelden duiders over elkaar heen om de campagne als ‘saai’ aan te duiden. Gamechangers waren er niet, spanning evenmin, de uitkomst leek grotendeels van tevoren vast te staan. Voor de campagne bestond in Den Haag de vrees dat corona alles zou domineren en alle ruimte voor andere onderwerpen zou wegvagen, zowel in het debat als bij kiezers. Maar tijdens de campagne ging het zelfs amper over corona. Niet over wat het betekent voor de samenleving en de inrichting van de zorg dat het virus volgens wetenschappers waarschijnlijk nooit meer verdwijnt. Niet over de vraag hoe volgende pandemieën voorkomen kunnen worden. Nauwelijks over hoe de voortwoekerende crisis de armslag van de politiek kan versmallen of verruimen.

De campagne en verkiezingsuitslag benadrukten wel een aantal grote trends die de Nederlandse politiek domineren. Het ontbreken van felle ideologische strijd langs heldere scheidslijnen. De lange neergang van ideologische massapartijen en de opkomst van kleine belangenpartijen.

En de ongemakkelijke vaststelling dat de nationale politiek niet toegerust lijkt op de enorme dossiers die op Nederland afkomen.

Op Twitter ging het vaak over de #EUolifant in de kamer: de Europese Unie die te weinig zou worden besproken. Maar er was in de campagne eigenlijk eerder sprake van een hele kudde olifanten, met naast de EU- en de corona-olifant ook de klimaatolifant, de arbeidsmarktolifant en de geopolitieke olifant van een kantelende wereldorde. Stuk voor stuk fundamentele uitdagingen voor de Nederlandse politiek in de komende jaren, en stuk voor stuk hoogstens oppervlakkig aangeraakt in de campagne. Debatten waren weliswaar inhoudelijk, maar ideologische strijd over de keuzes en kantelingen die op Nederland afkomen, ontbrak.

De massapartij is dood

Dat komt ook omdat de Nederlandse politiek zoekend lijkt naar nieuwe ideologische richting en ordening. Traditioneel waren verkiezingen een strijd tussen politieke elites die concurreren om regeringsmacht en in dat proces kiezers meenemen, schetst politicoloog Eric Schattschneider in zijn klassieker The Semisovereign People uit 1960. Een belangrijke voorwaarde daarvoor was dat er ‘massapartijen’ waren: ideologisch gedreven partijen die grote groepen kiezers uit verschillende delen van de samenleving aantrokken. Met honderdduizenden leden en banden met maatschappelijke organisaties, waren die partijen sterk geworteld in de samenleving.

Maar de Nederlandse massapartij is dood. Het sterven begon met de val van de PvdA in 2002. Politieke partijen zijn niet langer het bindmiddel tussen de politiek en groepen kiezers met verschillende achtergronden, constateert politicoloog Peter Mair in zijn standaardwerk Ruling the Void uit 2013.

Het CDA en de PvdA, de twee Nederlandse partijen die traditioneel brede maatschappelijke groepen aanspraken, haalden woensdag samen 24 zetels, een diepterecord. Uit kiezersonderzoek blijkt dat hun electoraat het oudste is van alle partijen. De enige partij die kan rekenen op steun in brede groepen – laag- en hoogopgeleid, jong en oud – is de VVD, maar het moet nog blijken hoe duurzaam die kiezerscoalitie is als Rutte op een dag is vertrokken. Jongere kiezers waaierden uit over een veelheid aan nieuwlichters, van Denk tot Volt tot FVD – partijen die zich minder rond een ideologie organiseren dan rond identiteit en een levenshouding (kosmopolitisch of nationalistisch).

Die trend lijkt moeilijk nog te keren, omdat de onderliggende oorzaken zo fundamenteel zijn. De samenleving is ontzuild, maar nieuwe leidende richtingen en gemeenschappen die de van kerk en staat vervreemde burgers binden, zijn er nog niet voor in de plaats gekomen. Gelijkgestemde burgers zoeken elkaar op, in nieuwe splinterpartijen dan wel Facebook-groepen, maar een overkoepelende ideologie die verder gaat dan enkele gedeelde belangen ontbreekt – ook bij veel nieuwe partijen. Het neoliberalisme als leidende ideologie is al vaak doodverklaard, maar áls die al is uitgewerkt dan ontbreekt het vooralsnog aan nieuwe ideologieën die partijen ordenen en kiezers binden.

De aantrekkingskracht van nichepartijen lijkt beperkt: zeven partijen haalden minder dan vijf zetels. Het resultaat: versplintering en kleine fracties. In totaal werden zeventien fracties gekozen: drie meer dan het oude record uit 1972. Maar toen hadden de PvdA en het confessionele blok samen bijna tweederde van de zetels.

Toeschouwersdemocratie

Intussen waren veel campagneteams meer bezig „met de volgende virale video” dan met het bouwen van een verhaal dat kiezers kon binden, signaleerde de ervaren campagnestrateeg Hans Anker begin maart al in de podcast Over the Hill. Zo pronkten GroenLinks-campaigners op Twitter met de honderdduizenden views die hun filmpjes op platform TikTok kregen, maar meer stemmen leverde dat niet op; GroenLinks verloor zes zetels. Vrijwel alle artijen zochten zo hun eigen, veilige platformen op om de achterban te bedienen, bijvoorbeeld in livesessies op Facebook en Instagram.

Dat maakte van Nederland deze campagne letterlijk een ‘toeschouwersdemocratie’: de kiezer kon kijken op tv, op Instagram, op TikTok – en uiteindelijk stemmen. Bij het ontbreken van strijd tussen gevestigde partijen verplaatst politiek zich naar theater en spektakel, schreef politicoloog Peter Mair. Wie de tv uitzette of z’n telefoon weglegde, kon de campagne grotendeels aan zich voorbij laten gaan.

In zo’n toeschouwersdemocratie wordt „persoonlijkheid verkozen boven partij, prestatie boven programma en authenticiteit boven competentie”, stelde socioloog Jos de Beus in 2011. Politici zijn communicatie-experts, kiezers kritische consumenten die even gemakkelijk naar een andere partij overstappen – zeker als het aanbod groot is. Mair zag een wederzijdse terugtrekking van politici en kiezers uit de politiek. Wat resteerde was politiek-maatschappelijke leegte. En de uitdaging daarover te regeren.

Wetgevende taak

De hyperfragmentatie lijkt een poging van nieuwe partijen om de leegte te vullen. Tegelijk zijn deze partijen voor hun voortbestaan ook afhankelijk van de toeschouwersdemocratie. Om te overleven moeten ook zij in beeld blijven voor de kijkende kiezer – FVD lukte dat de afgelopen jaren. Ze zullen permanent gaan strijden om aandacht van media én van hun eigen achterban. De voorbode daarvan was donderdagavond misschien al te zien bij Jinek, waar BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, die opkomt voor boeren, BIJ1-leider Sylvana Simons verweet maar voor één deelbelang op te komen – alsof zij dat niet óók doet.

Het ontbreekt intussen steeds meer partijen aan de personele slagkracht om de wetgevende taak van de Kamer uit te voeren. Ze hebben simpelweg te weinig Kamerleden. Het wetgevende primaat verschuift zo verder naar het kabinet. De nieuwe Tweede Kamer is door de fragmentatie wellicht representatiever, maar niet machtiger.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021