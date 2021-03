Het succes van de wensnatuur

Meestal zijn het de opportunisten, de schreeuwlelijken en de profiteurs onder de dieren die zich als nieuwelingen succesvol in de Nederlandse natuur weten te vestigen. Invasieve exoten worden ze wel genoemd, de nijlgans, de Amerikaanse rivierkreeft en de Japanse oester. Ondertussen ruimden diverse inheemse diersoorten het veld, met name door menselijk toedoen: intensieve jacht, ruilverkaveling, vervuiling, kanalisering van beken en rivieren, versnippering van leefgebied, etcetera.

Mark Zekhuis, Louis van Oort en Luc Hoogenstein: Gewilde dieren KNNV Uitgeverij, 288 blz. €27,95 ●●●●●

Herintroductie van deze ‘verloren zonen’ geeft het gevoel dat een schuld uit het verleden kan worden ingelost. Ook als het mislukt, is in ieder geval het berouw getoond. Iconische dieren zijn weer terug: „onze” otters, bevers, ooievaars en raven. Als levend bewijs dat het toch nog kan in het dichtbevolkte Nederland: echte natuur.

Er zit meer achter dan alleen het herstellen van de oorspronkelijke inventaris. Een soort kan hier immers niet meer wortelen als de reden waarom hij verdween niet is weggenomen. Dat maakt deze dieren soms ook tot breekijzer voor verder ecologisch herstel van natuurgebieden. Die rol heeft bijvoorbeeld het korhoen voor het hoogveen en de veldparelmoervlinder voor de schrale kalkgraslanden.

Herintroducties richten zich doorgaans op het herstel van één enkele soort. De samenstellers van het boek Gewilde dieren hebben een indrukwekkende „totaallijst” gemaakt van al die losse projecten die in Nederland hebben plaatsgevonden. Dat gaat van waterjuffers tot edelherten. De opvallende conclusie: de herintroductie van 18 van de 26 soorten sinds 1982 (ruim tweederde) is geslaagd! Die uitkomst was ook voor de auteurs een verrassing. Ze concluderen dat het succes van herintroductie, zelfs vergeleken bij de ongewenste introductie van exoten, „geen slecht figuur” slaat.

Het boek bevat bijdragen van tientallen veldbiologen, natuurbeheerders, beleidsmakers, natuurfilosofen en vrijwilligers. Dat geeft een wildgroei aan stijl, toon en woordgebruik. Wie dat voor lief neemt, treft een heel rijk boek met unieke ervaringen van het eerste uur. In samenhang heeft dat een meerwaarde.