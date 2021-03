FNV: bij uitblijven steun gaat OV deze zomer plat in grote steden

Het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat plat als toezeggingen over een miljardenbedrag aan staatssteun vanwege de coronacrisis na de zomer uitblijven. De FNV, de grootste bond bij de stadsvervoerbedrijven, dreigt dan met stakingen en heeft inmiddels ‘een hete zomer’ aangekondigd.

Het openbaar vervoer (stad- en streekvervoer, NS) krijgt sinds de coronacrisis staatssteun: zo’n 370 miljoen euro per kwartaal. Vorig jaar was dat 1,5 miljard euro. Maar die steun, de zogeheten gebruikersvergoeding, stopt na de zomer. De vervoersregio’s van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben al krimpscenario’s opgesteld die oplopen tot 40 procent van het huidige vervoersaanbod.

Dat doen zij in opdracht van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66). Die wil daarmee naar het kabinet om te kijken of verlenging van de steun na oktober mogelijk is. Maar Rotterdam betwijfelt of haar dat gaat lukken. „We kiezen ervoor om onszelf niet rijk te rekenen en te werken met een scenario waarbij we uitgaan van geen of minimale steun van het rijk”, schrijft de metropoolregio in onderbouwing van de noodscenario’s.

Lijnen eruit, tarieven omhoog

In de praktijk komen die neer op het op grote schaal schrappen van tram- en buslijnen, het verdwijnen van de tramconducteur in Amsterdam als Rotterdam, uitstel van de aankoop van nieuwe trams en electrische bussen en tariefsverhogingen. Dat blijkt uit vertrouwelijke noodscenario’s, waar NRC deels inzage in heeft gehad.

In Amsterdam worden in die scenario’s bus- en tramlijnen opgeheven en samengevoegd of worden na de spits geschrapt en verdwijnt er mogelijk zelfs een metrolijn. Daarnaast wordt er geschrapt in de arbeidsvoorwaarden en overtollig personeel. Bij GVB, RET en HTM werken bij elkaar zo’n 8.000 mensen. Enkele duizenden banen zouden volgens de bonden op het spel staan in die noodscenario’s.

In Amsterdam zakte het passagiersaanbod sinds vorig jaar naar 30 procent van het aantal reizigers voor de coronacrisis. Als die eind van het jaar weer achter de rug is, stijgt het passagiersaanbod tot hooguit 65 procent, zo verwacht de Amsterdamse Vervoersregio. Zonder staatssteun rest volgend jaar dan nog een tekort van 120 miljoen euro. In de jaren erna wordt uitgegaan van een tekort van in totaal 1,2 miljard euro.

In Rotterdam wordt uitgegaan van eenzelfde debacle: 1,2 miljard euro. Dan zijn „bizarre bezuinigingen onvermijdelijk” aldus Marc Rosier, portefeuillehouder verkeer en vervoer van de vervoersregio daar.

Bonden en ondernemingsraden willen meewerken aan beperkte afschaling van de dienstverlening als het passagiersaanbod achterblijft. Maar worst case-scenario’s zoals in Amsterdam zijn afbraak van het openbaar vervoer”, aldus FNV-bestuurder Erik Vermeulen. „Als er ook nog ontslagen vallen, zijn stakingen onvermijdelijk.” Vrijdagavond was er spoedoverleg op het ministerie van Infrastructuur over de financiële situatie van de stadsvervoerders

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021