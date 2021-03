Als de politiek maar half in staat was de bal te volgen, zouden we deze verkiezingen een vrouwelijke premier krijgen. Daarover dagdroomde ik de hele maand. Het eerste signaal voor de komst van de vrouwenheerschappij dacht ik al te zien toen de Eredivisie Vrouwen een naamgevende sponsor kreeg: energieleverancier Pure Energie. Nog de groenste van Nederland ook.

Op internationale vrouwendag gaf Rivkah op het Veld een lezing over de kracht van representatie. Ze observeerde daarin dat voetbalsters vaak ‘voetbalmeiden’ of ‘voetbaldames’ worden genoemd, maar voetballers nooit ‘voetbaljongens’ of ‘voetbalheren’. Helder legde ze uit dat het niet alleen belangrijk is dat vrouwen in de sport zichtbaar zijn, maar dat ook hoe ze in beeld worden gebracht, ertoe doet. Als het bij analyses van vrouwenvoetbal over paardenstaarten of lippenstift gaat, schiet het niet erg op. Representatie heeft meerdere gezichten. In aanloop naar de verkiezingen was die op politiek vlak veelbelovend: met vrouwelijke lijsttrekkers kon je een zaalvoetbalteam samenstellen.

Dertien maart gaf Suse van Kleef als eerste vrouw op Radio 1 het commentaar bij een herenwedstrijd – zie hoe raar dat staat. Willem II-Heerenveen kreeg ze. Van Kleef deed het, zoals te verwachten viel, uitstekend. Die verwachting stoelde ik niet op haar chromosoomverdeling, maar op de wetenschap dat vrouwen veel beter moeten presteren om baantjes te krijgen die mannen al honderdduizend jaar uitsluitend aan elkaar geven. Als commentator en voetbaldeskundige heeft Van Kleef haar sporen allang verdiend. Dat het 2021 moest worden voor ze een mannenwedstrijd van commentaar voorzag, kon niet komen omdat ze vrouw is: in Nederland krijgen we immers gelijke kansen. Vrouwen moeten dus wel slecht zijn in het leveren van commentaar op dingen.

Zevenentwintig maart zal Stéphanie Frappart de eerste vrouw zijn die een wedstrijd van de Oranjemannen fluit. De Française die de WK-finale floot, neemt Nederland-Letland voor haar rekening. Dit alles bracht mij tot die dagdromen van: wat als de politiek de bal volgt? Wat als Nederland eindelijk een vrouwelijke premier krijgt? Het maakte niet eens uit welke. Elke kandidate was beter dan de opties aan de mannenzijde, waarbij ik kwaliteit afmeet aan wat de leiders met moeder aarde voorhebben.

Toen de stemlokalen sloten, speelde gelukkig de topper PSV-Ajax. Op mijn scherm kon ik de eerste hijgerige tellingen onder de grasmat van de Herdgang verbergen. Ik verloor me in VAR-loos voetbal waarin PSV’er Mandy van den Berg nog ouderwets wegkwam met hands in het strafschopgebied. Romée Leuchter scoorde twee keer. Haar volledige naam is Romée Elke Henk Leuchter. Voor mij klinkt dat alsof ze elke Henk kan hebben.

PSV versloeg Ajax met 2-1. Als de politiek intussen de bal gevolgd had, kon de status quo doorbroken zijn en kon een vrouw premier zijn. Voorzichtig ging ik van het gras terug naar de politieke arena. Daar bleek dat de kans groot is dat Nederland een WK zal organiseren voor we de eerste vrouwelijke premier hebben. Voorlopig moeten we ons troosten met Sigrid Kaag als schaduwspits. Zondag is de dertiende speeldag van veertien dagen Eredivisie. Vier wedstrijden om kwart over twaalf, volop mogelijkheden om in grasmatten te verdwijnen.

Carolina Trujillo is schrijfster.