Eindelijk een echte opvolger van Hans van Mierlo

Een paar maanden voor de verkiezingen kreeg Jack van Gelder in een steegje, dat Twitter heet, de zenuwen van Sigrid Kaag. „Verrassend als Mevrouw Al-Quag onze nieuwe premier zou worden”, twitterde de spelletjescommentator in een poging haar verdacht te maken. Hoe anders werd Hans van Mierlo ruim een halve eeuw geleden bejegend. Na de eerste overwinning van D66 in 1967 kreeg hij een briefje van Neerlandicus Jaap de Rooy. „In je ‘cabaret-tijd’ heb je eens de uitspraak gedaan dat het goede cabaret, en trouwens iedere grote daad, voortkomt uit verveling. Is dit het geheim van het succes van D66 en van lijsttrekker Van Mierlo?”, schreef de oude studiegenoot uit Nijmegen hem.

Hubert Smeets is auteur van de biografie Een wonderbaarlijk politicus. Hans van Mierlo, 1931-2010.

De actie van Van Gelder mocht niet baten. Met 23 tot 24 zetels heeft Kaag zich in één klap opgeworpen als de politiek electorale evenknie van Van Mierlo. Zij zit anno 2021 in het centrum van de macht, zoals hij in 1994.Dit is niet de enige overeenkomst.

1. Van Mierlo was een onbeschreven blad, toen hij in 1967 in het parlement kwam. Kaag heeft ervaring als diplomaat en minister, maar is evenmin een partijtijger. Ook al is het onzin – Van Mierlo was tot in zijn kleine teen geëngageerd met de politiek – beiden worden daarom gezien als buitenstaanders.

2. Voor beiden is politiek meer dan een strijd om de zetels. Ze appelleren aan een andere politieke cultuur. Van Mierlo eiste eind jaren zestig een politiek bestel, dat beter aansloot bij het postindustriële, minder hiërarchische, Nederland waarin vrije mondige burgers de boventoon voerden. Kaag ziet mentaliteit als politiek wapen tegen het cynische denken over massa en macht. Trefwoorden als attitude en fatsoen liggen hen daarom in de mond bestorven. Zo werpen ze zich op als ondogmatische moralisten.

3. Die ‘andere’ houding uit zich ook in hun presentatie. Politici moeten, goochelend met cijfers, op alle andere vragen een antwoord hebben. Van Mierlo en Kaag zijn niet alwetend. Ze blijven wel eens een antwoord schuldig. Die twijfel is voor veel burgers herkenbaar.

4. De belangrijkste overeenkomst is hun internationale blik. Van Mierlo was, zeker na de val van de Berlijnse Muur in 1989, gefocust op Europa en zijn nieuwe verhouding tot Amerika. Kaag heeft eveneens een mondiale oriëntatie. Nederlandse politiek houdt voor hen geen halt bij Lobith en Wuustwezel.

Verschillen

Er zijn ook politieke en ambachtelijke verschillen. 1. Van Mierlo was een mooie spreker. Zijn grote toespraken waren zorgvuldig vormgegeven. Zijn interventies waren vaak humorvol, soms dodelijk ernstig maar altijd eloquent. Stijl en vocabulaire van Kaag zijn minder rijk. Ze spreekt correct en doelgericht doch niet verrassend. Dat is geen verwijt. Kaag hoort bij deze, taalkundig gesproken, povere politiek retorische tijd.

2. Daar staat tegenover dat Kaag in het debat onverschrokkener is dan Van Mierlo. Toen VVD-leider Bolkestein hem ooit, naar aanleiding van een interview over het primaat van de persoon in de politiek, bestempelde als caudillo¸ een leidersterm die verwijst naar dictator Franco in Spanje, was Van Mierlo ontdaan. Fractiegenoten moesten te hulp schieten. Kaag kon het vorige week alleen af toen Wilders haar wegens een hoofddoek in Iran „verrader” noemde. Wilders kon niets anders doen dan zijn woorden stampvoetend herhalen.

Van Mierlo had een feilloos machtsgevoel, maar was huiverig voor zijn eigen Wille zur Macht

3. Van Mierlo was geen dossiervreter. Hij zag meer heil in mondelinge kennisoverdracht dan in loodgieterstassen. IJsberend dacht hij hardop na. De advocaat van de duivel was altijd dichtbij. Hij was niet voor niets (mede)bedenker van het televisieprogramma De achterkant van het Gelijk, waarin Marcel van Dam grote maatschappelijke vraagstukken via socratische confrontaties uiteen rafelde. Kaag is in haar intellectuele benadering minder dialectisch.

4. Van Mierlo had een feilloos machtsgevoel, maar was huiverig voor zijn eigen Wille zur Macht. Een jaar voor de verkiezingen van 1994 waren er tekenen dat D66 de grootste partij zou kunnen worden. Toch voerde van Mierlo geen campagne voor het premierschap, hoewel de gekozen minister-president zijn leerstuk bij uitstek was.

Kaag maakt juist geen geheim van haar ambitie om premier te willen worden. Die beschaafde brutaliteit miste Van Mierlo.

De progressieve zaak

5. Kaag wil een ‘progressiever’ kabinet vormen. Maar met wie? Ze zwijgt wijselijk. Ze staat daarmee in de traditie van voorganger Pechtold, die het in 2009 al met de PvdA had uitgemaakt. Van Mierlo zag de progressieve zaak indertijd anders. Hij zei in 1970 weliswaar dat hij alleen „met het pistool op de borst” zou kiezen voor de PvdA, maar in zijn hart zag hij de sociaal-democratie als beste Europese uitvinding ooit. Begin jaren zeventig wilde hij de PvdA daarom integreren in een nieuwe brede Progressieve Volkspartij, in de jaren negentig in een seculiere paarse coalitie. Kaag heeft geen a priori afwijking naar links.

Vooral dit laatste verschil zal Kaag komende tijd een Van Mierloïaanse paradox bezorgen. In 1994 kon Van Mierlo aan de touwtjes trekken, omdat er zonder D66 geen serieuze coalitie te vormen was. PvdA en VVD met GroenLinks of ouderenpartij zou gekkigheid zijn geweest. Van Mierlo had vervolgens het killersinstinct om Paars af te dwingen. Nu is een D66-loze regering (VVD, PVV, CDA met FVD of SGP dan wel VVD, CDA, SP, PvdA en GroenLinks) eveneens ondenkbaar. Kaags progressieve opties zijn echter mager, zeker als PvdA en GroenLinks elkaar, zoals beloofd, blijven vasthouden.

Mocht ze tussen deze partijen wel een wig kunnen drijven, dan zou ze het ‘verraad’ van de PvdA jegens Van Mierlo’s progressieve volkspartij een halve eeuw na dato alsnog wreken.