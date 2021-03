Een welbespraakte hosselaar en een droevige vreemdelingenhater

Eerlijk is eerlijk, als je de vrolijke en welbespraakte Younes hoorde uitweiden over zijn voormalige betrekking, dan kreeg je er zelf ook zin in. Verliefd sprak hij over het leven op de Amsterdamse Wallen, terwijl hij met Tygo Gernandt zijn oude geluksloopje naar het Rembrandtplein en terug wandelde. Hier (dansende stappen) kwam hij dan de Kapu binnen, hoorde hij van andere jongens of het heet was in de Kapu. Natuurlijk, iedereen wist alles van iedereen, zei Younes: „Wie er veel verdient, wie niets. Wie een pussy is, wie een echte man is.”

Eenmaal binnen was het een kwestie van in beweging blijven en kijken. Younes kon alle volkeren herkennen. „Ragazzo, dove vai? Dove stai andando?” Een beetje babbelen en dan rustig informeren of ze misschien iets lekkers nodig hebben. Daarna niet te snel, eerst de Kapu uit, even ergens een restaurant in, een visje bestellen. Dáár doe je dan de deal, op de wc of zo. Nooit op de Wallen zelf.

Over de transactie: Younes had altijd tien pekkies bij zich. Voor de toeristen 0,4 gram coke, gemengd met 0,3 gram mannitol, „dat het een beetje gemixt is”. Voor de Nederlanders 0,7 gram pure cocaïne. „Nooit een heel grammetje, dat is je winst”, zei Younes met de geveinste openheid van de hosselaar die weet dat helderheid over een deel van het businessplan het grote bedrog aan het zicht kan onttrekken.

Het was een keer misgegaan. Na een wedstrijd van Ajax tegen Celtic spotte Younes twee fans op de Wallen. Ze zagen eruit als Schotten, ze liepen als Schotten, ze klonken als Schotten. Maar het waren stillen en Younes werd veroordeeld voor de handel en verzet bij arrestatie.

Deze Brugman onder de ex-drugsdealers was de voornaamste attractie in de eerste aflevering van de reportageserie Tygo en de jeugdcriminaliteit. Die graaft vooralsnog minder diep dan reeksen die Gernandt eerder voor de EO maakte, over GHB en over psychiatrie. Toen wilde hij nadrukkelijk iets beweren, nu blijft hij hangen bij een geheime ontmoeting met een stemvervormde (en gewapende) zeventienjarige dealer – als een poor man’s Danny Ghosen.

Droevige ogen en een lijf vol tatoeages

Meer zeggingskracht had De onfatsoenlijken, een door de VPRO uitgezonden Vlaamse documentairereeks over Europeanen die vallen voor het populisme. De onfatsoenlijken, naar een boek van journalist Jan Antonissen, is eerder psychologisch dan sociologisch van aanpak en dat levert mooie portretten op. Er was een Vlaamse vrachtwagenchauffeur die bang werd van de migranten die, onderweg naar Engeland, in zijn wagen wilden klimmen. Zijn vrees was invoelbaar, wat minder gold voor zijn oplossing: „Zet twee sluipschutters op de parking. Als je er twee omlegt, denkt de derde wel na.”

Het hoogtepunt van de tweede aflevering, volledig gewijd aan mensen die zich opgejaagd voelden door migranten, was het portret van de Hongaar Andor Filò. Met droevige ogen en een lijf vol tatoeages vertelde over zijn asiel voor mishandelde pittbulls. Zijn landgenoten hadden kwaadgesproken over hem: hij zou de dieren laten meedoen aan illegale gevechten. „Het was een heksenjacht. Van mijn laatste geld heb ik deze boerderij gekocht.”

Waarom zijn zoveel burgers boos en daalt het vertrouwen in de politiek? De docureeks 'De onfatsoenlijken' zoekt het antwoord op die vraag in de levensverhalen van Europeanen die zich naar andere oplossingen toekeren. Kijk de eerste aflevering hier terug: https://t.co/pS0YK44SJf pic.twitter.com/ipjgZWEQJc — 2Doc.nl (@2Docnl) March 12, 2021

Daar, bij de grens met Servië, hakte hij nu hompen vlees in stukken voor de honden. In de tuin, tussen de beesten, had hij de as van zijn geliefde Kamilla verstrooid. Zij had een einde aan haar leven gemaakt. Daarna had hij zelf geprobeerd zich op te hangen. Inderdaad: het leven van Andor Filò bevatte voldoende stof voor een lijvige roman. Niet per se een vrolijk boek. In 2015 kwamen honderden migranten bij zijn boerderij de grens over. „Ik ken die mensen niet, ik had geen medelijden.” Hij liet de honden los.