Een goede politie schuwt de eigen geweldsrol

Een vrouw die na een duw van een agent in burger tegen een rijdend ME-busje aanvalt. Een demonstrant die door een politiehond wordt gebeten terwijl hij op de grond ligt. Driftig werden de beelden gedeeld van een onderbroken demonstratie tegen de coronamaatregelen, afgelopen zondag op het Malieveld in Den Haag. Drie demonstranten en zes agenten raakten gewond, 29 mensen werden gearresteerd.

Helmen en schilden, wapenstokken en traangas lijken de voornaamste attributen van modern politiewerk. Het afgelopen jaar ging het vooral om Covid-gerelateerd ongenoegen, maar protestbewegingen wortelen hier en elders dieper. De variatie is groot, maar het geweld, zowel van overheid als van protestgroepen, is een constante, een compagnon van alle onbegrepen onbehagen en protest.

In zijn studie naar de politieke cultuur van modern Nederland neemt hoogleraar Nederlandse geschiedenis Piet de Rooy het begrip ‘critical junctures’ als uitgangspunt om de periodes te beschrijven waarin de trage gang van politieke en maatschappelijke verandering versnelt, ontregeld raakt, conflictueuzer en soms chaotisch wordt.

De politieke crisis van de jaren zestig en de huidige politieke versplintering zijn recente voorbeelden. Dergelijke ontwikkelingen zijn complex en worden daardoor slecht begrepen; politieke leiders, partijen en wetenschappers vinden pas na verloop van tijd een nieuwe ordening en richting – vaak geholpen door toeval.

De Leidse onderzoeker Jelle van Buuren noemt de coronademonstranten „een eclectisch, diffuus gezelschap” (NRC 25/1). „Bij protesten zijn we gewend te denken in afgebakende groepen: links, rechts, één issue. Maar hier zie je allerlei groepjes en individuen bij elkaar, ieder met een eigen achtergrond, eigen grieven en motieven.”

De politie wordt conflictpartij

Overbelasting van de politie is een van de signalen van de ontregeling. Ongenoegen onder de bevolking ontwikkelt zich tot conflict; conflict ontwikkelt zich tot weerstand en verzet tegen politieoptreden. De politie wordt conflictpartij bij uitstek.

Een tweede signaal is geweld. De geweldsrol van de politie treedt meer op de voorgrond. In tijden van rust gebruikt de politie weinig geweld; behalve bij voetbalwedstrijden en tijdens oudjaar voegen mensen zich naar de politie.

Toenemend protest activeert echter de politiële geweldsrol. Daarvoor worden politiemensen onttrokken aan het gewone politiewerk. Bij frequent optreden van de ME wordt het werk van andere diensten uitgekleed, dan verdwijnt de politie uit buurten en wijken.

Een deel van die overbelasting is toe te schrijven aan de neiging om bij protest risico’s te vermijden. Geen burgemeester of politiechef wil moeten uitleggen dat er niet is opgetreden bij een demonstratie omdat er onvoldoende politiemensen beschikbaar waren, zoals bij de Black Lives Matter-bijeenkomst op de Dam in Amsterdam, juni 2020. Een pijnlijke discussie in de gemeenteraad volgde. Nu wordt het zekere voor het onzekere genomen; daarom stonden er pelotons ME afgelopen zondag rond het Museumplein voor een demonstratie van niks.

Langdurig en frequent gebruik van geweldseenheden leidt tot uitputting van de politie, verwaarlozing van normale politietaken en gemelijkheid onder politiemensen die ander werk moeten laten liggen. Dat effect wordt zichtbaar in Nederland.

In het politieke gevecht om de gunst van media en publiek is de politie steeds in het nadeel

„Geweld is vergroofde sociale controle”, schreef socioloog en NRC-columnist J.A.A. van Doorn in het boek Ontsporing van geweld (1970). Dat klopt. De complexiteit binnen samenlevingen wordt vereenvoudigd tot de eis van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid wordt het imperatief, geweldsdreiging en geweld het voornaamste middel. Wij en zij; politie en demonstranten. Geweld maakt zaken minder complex. Dat kan tot onderschikking dwingen, maar lost nooit een probleem op.

Daarnaast tast geweld ook het vertrouwen in de politie aan. Die heeft een eigen belang bij het behoud van vertrouwen bij de bevolking – daar ligt immers de basis voor vreedzaam optreden. Een ‘geweldspolitie’ is ongeschikt voor het normale politiewerk en een goede politie schuwt de eigen geweldsrol. Politiechefs weten dat en zijn er dan ook op gericht om dat gevaar zoveel mogelijk te beperken. Waar dat niet lukt, verliest de politie te veel vertrouwen bij de bevolking. Het voorkomen daarvan is een zorg voor politiechefs en een centrale politieke verantwoordelijkheid.

Hoofdprijs voor de oppositie

Politieoptreden en politiegeweld worden in tijden van ontregeling politiek relevant. Hardhandig politiegeweld is koren op de molen van oppositiegroepen. Het versterkt het verzet tegen de zittende machten, een martelaar die door de politie werd gedood, is behalve tragisch ook de hoofdprijs voor de oppositie. Geweld van de kant van demonstranten is dan weer koren op de molen van de overheid, omdat het haar eventuele geweld rechtvaardigt.

In crisisperioden politiseert zo politiegeweld. De verleiding bestaat om politieke overwegingen mee te nemen in het politieoptreden, of dat geweld zelfs politiek te sturen. Dat lukt in Nederland minder goed dan elders, omdat doorgaans de benoemde burgemeester in ons land centraal staat.

Maar bijvoorbeeld in de communicatie tussen de Amsterdamse burgemeester Halsema en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bij de Black Lives Matter-demonstratie van juni vorig jaar, dook het verband op: de burgemeester overlegde met de minister, maar toen het erop leek dat Halsema de verantwoordelijkheid voor het niet-optreden wilde delen met de minister, deed die laatste een stap terug: de burgemeester is verantwoordelijk. Opmerkelijk genoeg werd de app-wisseling openbaar gemaakt - sluwheid of beginnersfout?

Het gaat dus minder om het feitelijke geweld en meer om de beeldvorming, het frame, het gebruik van beelden in politieke strategieën, overdrijving, vertekening en herhaling van beelden. Wie zet de andere partij effectief in de hoek en wie zet het eerste bepalende beeld neer op televisie of sociale media. Strategieën om de tegenstander te marginaliseren worden deel van het politieke gevecht om de gunst van media en publiek.

De politie is daarbij steeds in het nadeel. Ze is te laat met haar eigen beelden, moet vanuit feiten opereren, moet wachten op onderzoek. Bovendien kan ze het zich niet veroorloven beelden en verhalen te manipuleren – op straffe van verlies van betrouwbaarheid. In de beeldvorming is het slachtoffer steeds de winnaar en de politie heeft geen antwoord op deze dynamiek.

„Geen zicht op politieke stabiliteit”, kopte NRC op de dag van de verkiezingen. Dat betekent dat protest en dus ook geweld doorgaan en mogelijk verharden; dat geweld van en tegen de politie doorgaat; dat vertekenende beeldvorming de kern van het arsenaal van politieke groeperingen wordt; dat overbelasting standaard wordt.

Dan moet niemand verbaasd zijn als het ongenoegen en de verbittering bij de politie toenemen, als de politieke oriëntatie onder politiemensen die volgt op de verbittering draait naar conservatief tot rechtsradicaal en als het oude ideaal, een politie die in het vertrouwen van de bevolking zwemt als een vis in het water, uit het zicht raakt.