Eddy Merckx: ‘Mathieu van der Poel koerst op intuïtie, net als ik’

De grootste wielrenner aller tijden gaat er deze zaterdag eens goed voor zitten, nadat hij met zijn „ploegmaats” een ronde heeft gefietst in de buurt van zijn woonplaats Sint-Pieters-Woluwe, niet ver van Brussel. Want Milaan-Sanremo, de eerste monumentale klassieker van het seizoen, heeft een bijzondere plaats in zijn hart. Het is de wedstrijd die hij vaker dan wie dan ook won – zeven keer, op tien pogingen. Hallucinante cijfers, die hij mede toeschrijft aan het feit dat hij altijd sterker dan zijn concurrenten uit de winter kwam, omdat hij zesdaagsen op de baan reed waar anderen trainden. Maar veel meer dan de hang naar een glorieus verleden, kijkt Eddy Merckx, 75 jaar, uit naar wat komen gaat. Het zijn heel mooie tijden in het wielrennen, zegt hij. „En dat was lang geleden.”

Merckx kan zich niet heugen wanneer hij voor het laatst zo enthousiast voor de tv zat als twee weken geleden, toen Mathieu van der Poel op een van de laatste grindstroken van de Strade Bianche ineens met zoveel macht op zijn pedalen ging staan dat alleen zijn Franse concurrent Julian Alaphilippe en de Colombiaan Egan Bernal zich door de stofwolken heen en tandenknarsend aan zijn wiel konden zetten. En dan die verschroeiende versnelling op de steile Via Santa Caterina, met de stadsmuren van Siena in het zicht. Foto’s van die sprint bergop gingen de wereld over, omdat er een superioriteit van uit ging die zelden was vertoond. „Het was ongelooflijk”, vindt Merckx.

Een paar dagen later zag hij de Nederlander in Kuurne-Brussel-Kuurne een ontsnapping van meer dan tachtig kilometer op poten zetten die in het zicht van de finish sneuvelde, een krachttoer die hij afgelopen zondag in zijn eentje herhaalde tijdens de vijfde rit in de Tirreno-Adriatico. Toen wel met succes, al zat hij in de slotkilometers vierkant op zijn fiets.

Van der Poel raakte bevangen door de kou en trok de tank op eigen initiatief 65 kilometer lang leeg omdat in voorgaande jaren was gebleken dat hij sterker wordt van afzien bij de beesten. Hij sprak van „een hel” in de laatste ronde, was nog nooit zo diep gegaan. Eddy Merckx zag het gebeuren en herkende zichzelf in Van der Poel. „Door hem moet ik vaak aan vroeger denken. Ik koerste op intuïtie, net als hij. Niet altijd maar rekenen en programmeren. Als je op een moment in de race voelt dat je tegenstanders minder zijn, dan moet je van ze wegrijden.”

Eddy Merckx na zijn zevende zege in Milaan-Sanremo, in 1976. Foto Cor Vos

Merckx is al jaren uitgesproken kritisch op het voorspelbare karakter van veel wielerwedstrijden. Hij hekelt de lange ontsnappingen en het peloton dat pas in gang schiet als de finish nadert en er kopmannen belang hebben bij een dagzege. In 2015 zei hij in de Franse krant Le Figaro dat de oortjes, het communicatiesysteem waarmee renners in contact staan met hun ploegleiders en aldus precies weten wie wat doet en waarom, de spontaniteit uit de koers hebben gehaald.

„Het was computerwerk geworden”, zegt hij nu. „Precies Playstation. Dat is saai. Maar het is sinds kort helemaal anders. Dit voorjaar alleen al. Niet alleen de klassiekerrenners durfden van ver aan te vallen, maar ook de ronderenners waren aanwezig. Kijk naar Tadej Pogacar, Egan Bernal [de laatste twee Tour-winnaars], Thomas Pidcock. Die volgen Van der Poel, Wout van Aert en Alaphilippe. Samen maken ze het wielrennen alleszins leuker en aantrekkelijker.”

Hongerig naar succes

Merckx denkt dat de coronacrisis die het wielrennen vorig jaar maandenlang in onzekerheid stortte, met sponsoren die afhaakten of hun budgetten minderden, ertoe heeft bijgedragen dat renners meer dan ooit het gevoel hebben zich te moeten bewijzen en voor spektakel zorgen. Dat geldt zeker voor de renners die nog niet veel wonnen. De gevestigde namen zijn na de droogte van een jaar geleden vooral hongerig naar succes. Ze pakken wat ze pakken kunnen, voor wedstrijden ook in 2021 weer van de kalender verdwijnen.

Lees ook: ‘Ik ben maar gewoon Eddy hè’

Merckx ziet ook dat er een generatie wielrenners aan het verdwijnen is. Een natuurlijk proces. „Neem Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Romain Bardet, Oliver Naessen. Die jongens zijn al wat ouder, stevig in de 30. Ik wil niet zeggen dat zij niet meer kunnen winnen, maar het wordt wel moeilijk voor ze nu de jonge renners fysiek zoveel sterker lijken.”

Ze kleuren de koers, vooral wat in de media ‘de grote drie’ is gaan heten – Alaphilippe, Van der Poel, Van Aert. Aanvallers, wars van de ongeschreven wielerwetten en conventies. Ze herschrijven de regels van hun sport met monsterontsnappingen op momenten dat de rest van het peloton het zwaar heeft en niet moet of niet durft te denken aan een tempoversnelling. Staan zij aan het vertrek, dan is een verrassende plotwending vaak een kwestie van tijd.

Maar deze zaterdag lijkt dat lastig te worden. Het parcours van Milaan-Sanremo is met 299 kilometer zo lang en kent zo’n relatief makkelijke aanloop over de Povlakte richting de Ligurische kustlijn, dat een aanval van ver eigenlijk al meer dan honderd jaar kansloos is. Dat ziet ook Merckx wel in. „Op zeventig kilometer van de meet krijg je geen vrije doorgang van het peloton”, zegt hij. „Ploegen die willen dat het een massasprint wordt, kunnen het tempo makkelijk controleren omdat het parcours niet zwaar genoeg is.” En toch houdt Merckx hoop op vroeg spektakel, net als de Italiaanse tv-zender RAI, die voor het eerst in de geschiedenis de wedstrijd van begin tot einde uitzendt. „Stel dat er wind staat en er waaiers gevormd worden. Dat zou kunnen. En dan is het al koers in de aanloop.”

Mathieu van der Poel afgelopen dinsdag in de afsluitende tijdrit van de Tirreno-Adriatico. Foto Marco Alpozzi/LaPresse/AP

Voor waaiers moet de wind idealiter schuin van achteren komen en dat lijkt vooralsnog precies het geval. „En”, zegt Merckx, „in mijn tijd had je de beklimming van de Cipressa [op 22 kilometer van de streep] nog niet. Natuurlijk kan Mathieu daar verrassen. En dat hij dan een paar man meekrijgt die hij vervolgens lost op de Poggio.” Zo won Merckx in 1971 en 1975 zelf Milaan-Sanremo. Van der Poel gaf donderdagmiddag aan dat het hem mooi lijkt om op de Cipressa al met een uitgedunde groep te zitten. Maar volgens hem is het stuk dat volgt, langs de kust, niet geschikt om „wat te ondernemen”.

Nee, een legendarische solo hoeven we van Van der Poel zaterdag niet te verwachten, zegt ook zijn vader Adrie. „Dat gaat hij echt niet doen. Zo koersen als afgelopen week gaat nu niet. Er zijn te veel ploegen met belangen. Sprinters willen het bijeenhouden tot aan de Poggio. Dat weet hij. En daarbij is Mathieu geen onuitputtelijke pot, hè. Wat hij in de Tirreno deed en daarvoor in Kuurne, kan hij niet in zijn eentje blijven doen. In grotere wedstrijden heeft hij bondgenoten nodig. Renners die wat hij kan ook kunnen en van hun ploeg mogen. Mathieu koerst bij een ploeg waar niet zoveel regeltjes gelden. Maar het mooie is: als Mathieu gaat, lokt hij jongens van de grote ploegen ook uit hun tent. Tot nu toe deed hij dat in eendagskoersen of kleinere etappewedstrijden. Het zou mooi zijn als we dat saaie temporijden in de grote rondes ook kunnen doorbreken.”

Wout van Aert in de Tirreno-Adriatico. Foto Marco Alpozzi/LaPresse/AP

Wout van Aert, vorig jaar de beste in Milaan-Sanremo, ziet het evenmin gebeuren dat zijn aartsrivaal een verrassingsaanval gaat plaatsen. „Op dit parcours is het niet evident om iedereen zijn wil op te leggen. En we moeten niet denken dat hij nu in elke koers op een onverwacht moment wat gaat doen.”

De laatste twee weken werd duidelijk dat Van Aert tijdens een korte, explosieve sprint bergop tekortkwam tegen Van der Poel. Maar dat gold eigenlijk voor het gehele peloton. Als Van der Poel begint te stampen kan de rest alleen toekijken. Het maakt dat hij zaterdag niet eens hoeft te verrassen. Hij kan vertrekken waar iedereen dat van hem verwacht. Op de Poggio di Sanremo, het vier kilometer lange klimmetje op vijf kilometer van de streep, met al bijna 300 kilometer in de benen.

Al jaren valt het peloton daar uiteen. Na uren in slaap te zijn gesukkeld, ontbrandt de wedstrijd opeens volledig. „Je moet je aanval plaatsen op 500, 600 meter van de top”, zegt Eddy Merckx. „Als je dan een gaatje hebt, kun je wegblijven.”

Top van de Poggio

De winnaar zit altijd bij de eersten op de top van de Poggio en stort zich dan met doodsverachting richting Sanremo. In een afdaling vol haarspeldbochten scheidt een muurtje van een meter hoog het wegdek van het ravijn, waar vervallen glazen kassen met opengesperde muilen wachten tot het vermoeide lijf van een wielrenner zichzelf hun kant op lanceert. Het komt er zelden van. De adrenaline van hij die denkt te gaan winnen, schakelt twijfel uit en maakt van een gemiddelde daler een evenwichtskunstenaar. Merckx: „Het is geen gewone afdaling. Het is zweten, want je moet risico’s nemen. Maar als je nog fris bent, kun je je naar beneden laten vallen.”

Julian Alaphilippe in de Tirreno-Adriatico. Foto Marco Alpozzi/LaPresse/AP

Wat beneden rest is anderhalve kilometer stoempen tot de meet aan de Via Roma. Merckx kwam er vier keer solo en drie keer sprintend als winnaar aan. Hij ziet Van der Poel als grote favoriet – de coureur die hij hem het meest aan zichzelf doet denken.

Vorig jaar was Van der Poel niet goed genoeg, zegt hij zelf. Hij kon niet mee toen Van Aert en Alaphilippe op de Poggio versnelden. Vader Adrie gelooft dat niet helemaal. „Volgens mij gokte hij te veel op zijn eindsprint. Dat zal hem niet nog eens overkomen.”

De wielerwereld hoopt op een nieuw huzarenstuk. Op een intuïtieve actie die afrekent met het scenario dat al zo lang op voorhand vaststaat. Vernieuwing van het oude wielrennen. Als iemand het kan, dan Van der Poel. Maar, nam hij zich voor: „Ik moet geen domme dingen doen.”

Mocht hij Milaan-Sanremo winnen, dan is dat precies zestig jaar nadat zijn grootvader Raymond Poulidor hetzelfde deed. Hij werd eraan herinnerd op Twitter. „Niet meer dan een cool verhaal”, zegt Van der Poel, de man die bezig is zijn eigen geschiedenis te schrijven.