Duurzaam, divers en deftig

‘Laten we een paar momenten terughalen.” Wat ging er mis? Waren het die „ongelukkige wissels” bij CDA en PvdA? Heel Holland beschouwt na, maar de eredivisie van terugblikkers zijn natuurlijk de campagneleiders zelf, bij het traditionele debat van de Stichting Machiavelli. Gewoonlijk „de ochtend van de kleine oogjes”, maar dankzij corona zijn ze fris als hoentjes.

„De VVD voerde een catenacciocampagne,” oordeelt D66-bondscoach Sjoerd Sjoerdsma. Hij doelt op de defensieve, Italiaanse speelstijl van de VVD. „We hebben niet écht Ruttes nieren kunnen proeven.” Al was het tweegevecht met de boze burger („ik stop u even”) wel bloedstollend, herinnert VVD-bondscoach Sophie Hermans zich. „Het was heel erg die focus op: hoe gaat dit?”

Onthullendste moment in deze uitzending van Verkiezen Inside: als Sjoerdsma zich naar CDA-bondscoach Raymond Knops draait en hem op de man af deze vraag stelt: „Jullie zijn wel heel erg rechts van de VVD gaan hangen. Lieten jullie daardoor niet te veel ruimte voor ons?” Verdraaid ja. Kaag stond helemaal vrij! Klaver en Ouwehand waren te ver naar de flanken uitgelopen, en na die mislukte tackle van Wilders lag de hele zestienmeter open.

Naïef genoeg dacht ik altijd dat het in de politiek omgekeerd werkte. Dat een partij eerst positie koos, en daarna maar moest afwachten hoeveel electorale bijval dat opleverde, hoeveel zielen je wist te overtuigen. Maar je hoeft niet honkvast of ondubbelzinnig te zijn in je idealen. Je kunt jezelf tactisch in de markt zetten door met die markt mee te bewegen. Kijk naar Rutte. Als het hem uitkomt noemt hij Nederland zonder met zijn ogen te knipperen „in de kern diepsocialistisch”.

Overwinnaar Sjoerdsma, losjes orerend met één hand in de zak, laat hier merken hoezeer ook D66 een wendbare partij is. Een ploeg met tweebenige spitsen, die kennelijk daar ‘gaat hangen’ waar de ander ruimte laat. Ditmaal was dat toevallig links.

En zo werd D66 het GroenLinks voor de hoger opgeleide millennial die inmiddels een goede baan heeft. En voor alle andere goed gesitueerden die streven naar een vleugje mondain, met behoud van het groene aureooltje en het vinkje bij wokeness. Duurzaam, divers en toch deftig. Een keurige partij voor Tesla-rijders, elektrische bakfiets en biologische maaltijdboxen.

Voor welke opstelling zal Kaag kiezen? Als grootste overwinnaar is zij de spelverdeler in Ruttes torentje. Terug dribbelen en het over rechts proberen? Met de christenen? Dat zou pas catenaccio zijn, het veilige pad van het same old. Of zou zij zelf ook inzien dat dit wat vreemd is, nu zij zo doelbewust de stemmen ophaalde bij de linkse kiezer? Voor werkelijk nieuw leiderschap resteert er maar één aanvalsroute.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 maart 2021