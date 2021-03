Een vrouw gekleed in de traditionele klederdracht van het Zwarte Woud brengt haar stem uit voor de deelstaatverkiezingen in de Duitse plaats Gutach. Zowel in Baden-Württemberg als in Rijnland-Palts leed de CDU, de partij van Merkel, grote verliezen. In beide deelstaten was het resultaat voor de CDU nog nooit zo slecht. De Groenen en de SPD kwamen als winnaars uit de strijd.