Dit orgel is zijn plakboek

Het zwarte monster heeft een gebroken poot, het hout is zichtbaar onder de verf. Ruim zestig jaar lang uitgeleefd, uitgewoond. Honderdtwintig kilo zwaar. Hij gromt en stoot akkoorden vol blues, gruis en olie uit.

De achterkant, waar de motor bromt, staat altijd open. „Ik moet daar vaak zijn”, zegt Thijs Schrijnemakers (35). Met zijn band Orgelvreten (twee Hammonds, drums, bas en sousafoon) sleept hij hem door heel Europa. Standaarduitrusting: een spanningzoeker, schroevendraaiers, olie en reserve-onderdelen. En een föhn, voor als hij na een koude nacht alleen maar in slow motion speelt.

Tot zijn zestiende dacht Schrijnemakers bij ‘orgel’ aan het dunne geluid op zijn keyboard. Toen zag hij, op de bank in het ouderlijk huis in Holtum, een klein dorp bij Sittard, Billy Preston. Het Hammondorgel, ooit gemaakt voor de kerk, kon je blijkbaar zo versterken dat-ie ging ronken, ging rocken. Schrijnemakers wil dat ook. Volgden talloze bijbaantjes om er een te kopen, en bandjes van trouwe vrienden om de provincie mee te ontvluchten met een loodzwaar orgel achterin het busje.

Deze versleten M3 uit 1955 kon hij overnemen tegen de aanzienlijke kosten van de opknapbeurt. Daarna begon „de mishandeling, het apenkooien op het podium”. Het orgel werd het archief van het bandleven. Op de zwarte verf staat een akkoordenschema geschreven: AAEAAE. „Van de bassist, als geheugensteuntje. Met watervaste stift, want hij weet dat mijn orgel een plakboek is.” Hij vist een setlist tussen de knoppen uit. Drie jaar oud, aan de titels te zien. Waarom die ene toets goud is geverfd weet hij niet meer, wel hoe die andere afbrak. „De sousafoonspeler ging te hard op het orgel staan.” Dat doen mensen graag, erop staan. Dus op Oerol bracht zanger Hessel een steunbalk aan in het instrument. Een andere toets doet het momenteel niet in bepaalde registers. Die moet Schrijnemakers nodig schoonmaken, maar dan gaat er altijd weer iets anders stuk.

Foto Andreas Terlaak

Hij houdt ervan te moeten werken voor zijn sound, improviseren rond defecten. De beste aanpassing: een extra volumeregelaar om de Leslie – een roterende speaker die het geluid letterlijk rondslingert – te bedienen. Zo wordt het sacrale kerkgeluid met één draai rauw, vet en gekarteld. „Elk oud orgel heeft een eigen slijtagepatroon, zodat hij anders klinkt. Net als mensen; iedereen slijt op een eigen manier.”

Schrijnemakers liep sneller krassen op dan zou moeten. Hij was nog een tiener toen zijn moeder stierf. „De muziek hielp me er bovenop, maar toen mijn vader vier jaar geleden ook stierf, raakte ik echt de weg een beetje kwijt. Ook muzikaal.”

Hij is het pas dit coronajaar gaan verwerken, teruggeworpen op zijn instrument en zijn gezin. Soms gaat hij ’s avonds terug naar Holtum, om de geluiden uit zijn jeugd te vangen. Zijn ouderlijk huis staat naast een kerk. „Ik ben hymnischer gaan spelen, als dat een woord is.” Vanachter het uitgesleten meubelstuk speelt hij kruisende melodielijnen. Iets meer kerk, iets minder Preston. Iets meer Limburg vooral.