‘De uitstraling van die kelder is zo geweldig, het is er heel rauw’

‘Niet meer naar optredens kunnen, dat laat wel een gat achter. Vrienden die je alleen bij concerten of lezingen ziet, het spontaan iemand tegenkomen omdat je toevallig allebei iets mooi vindt. Ik kom ook wel op andere plekken in het land, maar ik heb een clubkaart van Vera in Groningen. Ik ging normaal gesproken wel drie of vier keer per week naar een optreden, een literatuurvoorstelling of een metalconcert.

„Ik dacht onlangs nog aan mijn laatste echte concert voor de lockdown vorig jaar. Het was een Zwitserse metalband die een verrassingsoptreden gaf, ze kondigden het pas op de dag zelf aan. Het was als repetitie bedoeld voor een tourtje in de Verenigde Staten. Alleen zulke spontaniteit al, dat je als band besluit als verrassing ergens te gaan optreden. Dat zal niet zo snel meer gebeuren.

„Het optreden was in de kelder. Dat is een plek voor de kleinere en beginnende bands. Er is een gewelfd plafond en als je in de hoek staat moet je bukken. De stenen in de muur zijn eeuwenoud en er staan tafeltjes met kaarsen erop. De bar neemt een groot deel van de ruimte in beslag, ik denk dat er maar veertig, vijftig mensen kunnen staan. De uitstraling is zo geweldig, het is heel rauw, het voelt net als een oefenruimte. Je staat ook op de vloer, op gelijke hoogte met de band. Er worden wat geluidsboxen neergezet en ze gaan spelen. Je staat eigenlijk gewoon náást de muzikanten.

„Als een concert daar begint, worden de luiken voor de ramen, waardoorheen je op de voeten van de mensen op straat kijkt, gesloten. Ik denk voor het geluid. Het is er altijd bloedheet ook.

„Dat concert was precies wat ik nu mis. Een paar mannen met blote lijven vol tatoeages die aan het spelen zijn, terwijl je tussen het publiek door vaag iemand ziet headbangen. Je krijgt haar in je gezicht, je biertje kun je nog net naar je mond brengen, maar je stoot al wat mensen aan. En als je dan na afloop naar buiten loopt, trek je je oordopjes uit je oren en voel je je shirt plakken.

„Juist dat gemis is symbolisch, omdat het misschien een van de laatste dingen is die straks weer kunnen. Maar het is breder. Het is de spontaniteit, de stad in gaan en kijken of een optreden wat voor je is. Het is een heel sociaal gebeuren in die kelder.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021