De anti-burger

Vandaag weten we hoeveel anti-burgers er in Nederland wonen. Ik was woensdag benieuwd naar de opkomst. Want wat beweegt mensen nu om niet te gaan stemmen? De opkomst was best oké, hetzelfde ongeveer als vorige keer, en onder jongeren zelfs veel hoger. Maar dat betekent dat er grotere groepen ouderen waren die toch thuisbleven. Waarom willen ze zich niet als burger gedragen? Om die vraag te beantwoorden kijk ik naar Ipsos-cijfers, naar de oosterburen, naar recent onderzoek over motivatie van stemmers op populistische partijen en naar een eigen volstrekt aselecte, statistisch niet significante en niet-representatieve steekproef bij ons in het winkelcentrum.

De Ipsos-cijfers lieten zien dat 26 procent van de thuisblijvers geen vertrouwen in de politiek had, 25 procent geen interesse, 22 was bang voor de corona, 21 procent wist het niet, 19 meende dat het toch niks uitmaakte, en nog wat kleinere redenen. Een interessante oogst. Maar is die verdeling typisch Nederlands? Deze week waren er bijvoorbeeld ook verkiezingen in Duitsland, in twee deelstaten.

Daar bleek dat de Duitse populistische variant van PVV en FvD, de Alternative für Deutschland, aan stemmen had ingeboet, en niet zo’n beetje ook. In Baden-Württemberg viel de AfD terug van 15,1 op 9,7 procent, in Rijnland-Palts van 12,6 op 8,3 procent. Interessant is de vraag waar die kiezers zijn gebleven. Dat is onderzocht. En wat blijkt, die kiezers zijn dit keer thuis gebleven. Ze zijn niet gaan stemmen, abgedriftet in das Nicht-Wahlen, zoals het Duitse journaal het zo mooi formuleerde. Het maakt toch niet meer uit – een combinatie van wantrouwen, desinteresse, onwetendheid en een gevoel van irrelevantie. Vergelijkbaar met de Nederlandse situatie dus.

Heel snel teleurgesteld

Heeft het thuisblijven dan vooral met wantrouwen, en teleurstelling in de politiek te maken? Deels. Deze week publiceerden Andrea Pirros en Martin Porto van de London School of Economics voorlopige resultaten van een onderzoek in Europese landen (niet in Nederland) waaruit bleek dat kiezers van populistische partijen misschien wel anti-establishment zijn, maar niet anti-maatschappelijk. Pirros en Porto beweren dat aanhangers van dit soort partijen juist extreem geëngageerd zijn. Ze willen echt iets veranderen, ze doen mee aan collectes en verzamelen handtekeningen voor referenda. Alleen kunnen ze ook heel snel in hun politieke engagement teleurgesteld raken. Die woede, frustratie en dat verlangen naar een alternatief vallen bij populistische partijen aanvankelijk op vruchtbare bodem. Wutbürger worden daar met open armen opgevangen. Maar natuurlijk kunnen die partijen en die leiders dat extreme verlangen niet stillen (ik heb daar in een vorige column over geschreven). En dan treedt inderdaad die nog grotere teleurstelling, frustratie of apathie in. Van hyper-burger naar anti-burger.

Maar hoe zit het dan met de mensen die geen interesse hebben, het niet weten, of menen dat het niks uitmaakt?

Woensdag stond ik in een Utrechtse volksbuurt in de rij voor een post-afhaalpunt. Met een onbekende dame raakte ik in gesprek over de verkiezingen. „Ik ga niet stemmen hoor”, zei ze, „ik ben wel gek”. Ik hoopte al dat ik hier een echte populistische Wutbürger in het wild was tegengekomen, waar ik eens gezellig mee kon doorpraten. Maar dat lag anders. „Natuurlijk ga ik niet stemmen. Mijn oma stemde niet, mijn ouders niet, en ik ook niet. En ik heb de stembiljetten van mijn man en zoon verscheurd anders gaan ze misschien wel PVV stemmen.”

Te moeilijk en te snel

Verbijsterd over zo’n doorwerking van historisch anti-burgerschap tot in het derde en vierde geslacht zweeg ik stil. Maar de vriendelijke dame legde me daarna uit waar die houding vandaan kwam. „Dat komt, dat zei mijn moeder altijd al, doordat wij toch niet weten wat goed is voor het land. Kranten vinden wij te moeilijk, talkshows gaan me te snel, dus hoe weet ik dan wie ik moet stemmen? Het gaat toch prima hier in Nederland, zelfs nu met de corona. Vooral niks meer aan doen dan. Ja, er zijn wel eens vervelende buitenlanders. Maar de PVV doet daar echt te onaardig over. We moeten elkaar gewoon een beetje blijven helpen en wat vriendelijker doen op straat. Laat ze daar in Den Haag maar gewoon hun werk doen, dan doe ik het mijne, en bemoei me niet met dingen waar ik niks vanaf weet.”

Ik bezweer u, dit is iets gestroomlijnder opgeschreven, maar niet verzonnen.

Zou het zijn dat we burgerschap inmiddels te politiek hebben gemaakt? En dat ‘de politiek’ voor veel mensen te complex is geworden? Mark Bovens en Anchrit Wille stelden al een paar jaar geleden het fenomeen van de ‘diplomademocratie’ aan de kaak, en dat probleem is er niet kleiner op geworden: hoe kunnen die 2,5 miljoen laaggeletterden van boven de 16 al die partijprogramma’s (37!) lezen en begrijpen? En wie gaat het hen dan uitleggen, nu mensen (gelukkig) niet meer blindelings op vakbondsleiders, vaders of hun pastoor varen? Democratie is uiteindelijk niet op politieke partijen gebaseerd, maar op het vermogen om überhaupt te kunnen lezen en begrijpen waar het om gaat.

Misschien is dat laatste nog wel een grotere uitdaging voor de moderne democratie dan het populisme: hoe krijg je hoog- en laagopgeleiden zo ver dat ze elkaar helpen en blijven aanspreken? Laten ze dat eens in de formatie meenemen.

Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht.