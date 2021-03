De Amerikanen moeten Europa aan vaccins helpen

Hoe vreemd het ook mag klinken, vaccins zijn nu de sleutel om de trans-Atlantische relatie weer te laten opbloeien. De ‘America First’-regering van Donald Trump heeft de banden tussen de VS en hun Europese bondgenoten ernstig verzwakt. Het leek Joe Biden dan ook goed om in zijn toespraak tot de Veiligheidsconferentie van München in februari nog maar eens de Amerikaanse steun voor artikel 5 van het NAVO-handvest te bevestigen: een aanval op één NAVO-lid wordt als een aanval op allemaal beschouwd.

Dat is allemaal mooi. Maar een toespraak blijft een toespraak en de vraag is wat artikel 5 en de alliantie waard zijn als het tekort aan coronavaccins in Europa Europese levens in gevaar brengt, terwijl de VS erin zwemmen. De regering-Biden heeft niet eens om goedkeuring van het Britse AstraZeneca-vaccin verzocht, ook al heeft ze naar schatting 60 miljoen doses ter beschikking.

Melvyn Krauss is senior fellow aan de Hoover Institution (Stanford University).

Biden heeft duidelijk de wens om de banden met Europa weer aan te halen en daarom moet zijn regering deze wanverhouding in de vaccins aanpakken en de Europeanen uit de brand helpen. Dit kan het snelste door een gezamenlijke Amerikaans-Europese productie van vaccins in Europa. Grensoverschrijdende samenwerking bij de productie en distributie, zelfs tussen continenten, is een doeltreffender manier om diplomatieke doelen te dienen dan de eenvoudige verkoop van vaccinvoorraden aan de Europeanen (al is ook dat beter dan niets in een tijd dat Europa in zijn vaccinlevering ver achterloopt op de VS). Rusland, dat meestal niet van delen houdt, ziet dit ook in en heeft net afgesproken zijn Spoetnik V-vaccin in Italië te produceren, met naar verluidt dezelfde plannen in Frankrijk, Duitsland en Spanje.

In zijn pogingen de EU te verdelen en te verzwakken heeft het Kremlin dankzij zulke afspraken invloed weten te verwerven op het kritische terrein van de volksgezondheid. Hiermee ligt de vraag voor de hand waarom de Amerikaanse regering niet meer heeft gedaan om de Amerikaanse farmaceutische bedrijven tot gezamenlijke productieovereenkomsten met de Europese te bewegen.

Marshallhulp

Zeker, Pfizer-BioNTech heeft een afspraak met Novartis om zijn vaccin in Marburg te produceren. En het Janssen-vaccin wordt geproduceerd in Leiden, terwijl moederbedrijf Johnson & Johnson in februari een afspraak met Sanofi heeft gemaakt om in het Franse Marcy-l’Étoile te produceren. Moderna heeft inmiddels een contract met de Lonza-groep om zijn vaccin in Zwitserland te produceren. Maar al deze stappen kwamen laat en dit bood Rusland en China een buitenkansje om zich als redders van de Europese volksgezondheid op te werpen.

Door samenwerking in de productie te bevorderen zouden de VS hun nationale veiligheid vergroten zonder een cent extra aan defensie uit te geven. Zoals de VS na de Tweede Wereldoorlog hun banden met Europa versterkten met de Marshallhulp, zo zouden ze nu net zoveel gezamenlijke vaccinproductie moeten aanmoedigen als de Europeanen nodig hebben. Het Marshallplan hielp om de Sovjets buiten West-Europa te houden; de gezamenlijke vaccinproductie in Europa zou de kwaadaardige (en kostbare) invloed beperken die Rusland en China proberen uit te oefenen.

De vaccins zijn maar een deel van het verhaal. De regering-Biden boekte al stevige vooruitgang bij het herstel van de betrekkingen tussen de VS en Europa door de beëindiging van het langdurige en giftige geschil over de subsidiëring van de vliegtuigbouw. Begin maart kwam Biden met Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen overeen om alle heffingen in dit subsidiegeschil vier maanden op te schorten.

Staalheffingen

Behalve dat dit akkoord van commercieel belang is, staat het symbool voor een herlevend trans-Atlantisch bondgenootschap. Het geschil over de vliegtuigbouw begon bijna twintig jaar geleden met een EU-heffing op Amerikaanse producten ter waarde van zo’n 4 miljard dollar en een Amerikaanse van 7,5 miljard op Europese goederen. „Eindelijk komt er een eind aan de handelsoorlog tussen de VS en de EU, die alleen maar verliezers heeft opgeleverd”, twitterde de Franse minister van Financiën en Economie Bruno Le Maire.

Maar de vliegtuigsubsidies waren niet het enige handelsgeschil dat Europa van Amerika scheidde. De heffing die Trump om redenen van nationale veiligheid op Europees staal en aluminium heeft gelegd blijft van kracht. De Amerikaanse minister van Handel noemde de staal- en aluminiumheffing laatst nog „doeltreffend”, een teken dat de regering-Biden nog niet snel alle protectionistische maatregelen van Trump zal intrekken. En dan blijft er ook nog het netelige geschil over de Amerikaanse sancties tegen Duitse en andere EU-bedrijven die meebouwen aan de Nord Stream 2-pijpleiding, waarmee rechtstreeks Russisch aardgas aan Duitsland wordt geleverd.

Hoe kunnen de Europeanen nu niet sceptisch zijn over Bidens belofte dat „Amerika terug is” als hij weigert zich tegen de staalprotectionisten te verzetten?

Bidens handhaving van de staalheffing betekent een overwinning van de binnenlandse politiek op een verstandig buitenlands beleid. Maar Biden erkent ook dat een Amerika dat zich van zijn bondgenoten vervreemdt een zwakker Amerika is. Door Europa te helpen vaccins binnen de EU te produceren zal hij niet alleen laten zien dat Amerika terug is, maar ook dat het vooruitziende Amerika van het Marshallplan en niet het honende ‘America First’ van Trump is teruggekeerd.