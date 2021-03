Dagelijks nieuwe sterfterecords: zo beroerd gaat het in Brazilië

Dagen lag Gleisi Lopes Fernandes (31) aan een beademingsapparaat, op een zaal met dertig anderen in een noodhospitaal aan de rand van de metropool São Paulo. „Meer dan tien liter zuurstof per dag had ik nodig toen ik hier werd binnengebracht, nu nog maar drie liter”, zegt ze. Lopes’ bed staat in een ruimte die met panelen is afgeschermd van vijf andere ruimtes, waar in totaal 180 bedden in staan. Er steekt nog een groen slangetje uit haar neus, maar ademhalen gaat al veel beter. „Ik heb obesitas en dacht dat ik het niet zou redden, maar ik leef nog”, zegt ze.

Coronapatiënt Gleisi Lopes Fernandes dacht dat ze het niet zou overleven. Foto João Castellano

Het noodhospitaal in Santo André, een voorstad met ruim 700.000 inwoners in de deelstaat São Paulo, is tjokvol. Deze dichtstbevolkte deelstaat van Brazilië met 46 miljoen inwoners is met meer dan 2 miljoen besmettingen en 65.000 coronadoden de zwaarst getroffen regio van het land, dat al weken geldt als een van de ernstigste brandhaarden ter wereld. De snelle toename van besmettingen ontstond vooral na de feestdagen en het carnaval, dat officieel afgelast was, maar door veel Brazilianen stiekem toch werd gevierd.

Bijna dagelijks worden nieuwe sterfterecords gebroken. Uitvaartcentra begraven aan de lopende band doden. En sommige Braziliaanse ziekenhuizen zijn zo overbelast, dat ze al patiënten weigeren die het vermoedelijk toch niet gaan redden.

Zuid-Amerikaanse buurlanden en internationale gezondheidsautoriteiten kijken met grote zorg naar de voortwoekerende Braziliaanse epidemie. Zeker aangezien de federale regering deze amper bestrijdt: impopulaire maatregelen laat de ultrarechtse populistische president Bolsonaro liever over aan burgemeesters en gouverneurs.

Het veldhospitaal van Santo André is gebouwd in een groot sportcomplex. Hoge stenen tribunes kijken uit op grote vakken vol bedden waar patiënten aan zuurstofapparaten liggen, en verpleegsters en artsen in groene beschermende kleding druk in de weer zijn. „Hier vooraan liggen de zware slachtoffers”, zegt arts Lara Cot Ogawa terwijl ze op een monitor het verloop van de ademhaling van een patiënt bestudeert. „Deze mensen vechten voor hun leven.” Een man ligt buiten bewustzijn op een bed, de ogen afgeplakt. Zijn mond staat wagenwijd open, buisjes lopen via zijn keel en neus richting een zuurstofapparaat. Tegenover hem zit een vrouw rechtop in haar bed terwijl ze ademt via een grijze ballonvormige zak.

Arts Lara Cot Ogawa van veldhospitaal Santo André in de deelstaat São Paulo. Foto João Castellano

Op straat voor het openbare Tite Setubal-ziekenhuis is te zien hoe slecht Brazilië er een jaar na het uitbreken van de pandemie aan toe is. Iedere middag rond vijven verschijnt er een arts in de deuropening om informatie over coronapatiënten aan verzamelde familie door te geven. Door de werkdruk heeft het ziekenhuispersoneel geen tijd om familieleden te bellen: ze moeten zelf naar het ziekenhuis komen. Vandaag staan er zo’n vijftig mensen te wachten tot ze hun naam horen. Een ambulance rijdt met loeiende sirene langs, mensen duwen elkaar naar voren. „Wie is Guillermo Cavalcante?”, roept de arts. Een man schuifelt naar voren. „Uw vrouw moet hier nog zeker twee dagen blijven.”

Economische malaise

Onlangs kondigde gouverneur João Doria ‘code rood’ af – waarna São Paulo in een strenge lockdown ging. Maar de cijfers stijgen nog dagelijks en de kans bestaat dat de noodsituatie wordt opgeschroefd richting code zwart. De zakenstad en economische motor van Brazilië blijft voorlopig op slot. Alle horeca en winkels, behalve supermarkten en apotheken, zijn sinds twee weken dicht. In de grootste stad van het zuidelijk halfrond staat het drukke verkeer normaliter muurvast, bruist het uitgaansleven en krioelt het van de mensen. Nu hebben restaurants en winkels op de bekende Avenida Paulista de rolluiken neergelaten. Er is zo weinig verkeer dat het er ook doordeweeks zondagochtend lijkt.

Maar dat verandert aan de westrand van de metropool, waar rondom het Tite Setubal-ziekenhuis veel winkels, barretjes en de fruitmarkt gewoon open zijn. „Hier in de periferie is nauwelijks toezicht en controle, dus gaan de winkels gewoon open, terwijl in het centrum alles dicht is”, klaagt Uber-chauffeur Thiago da Costa Farias. Hij verhuurt normaal feestartikelen, tafels en stoelen en die handel ligt al een jaar stil. „De gouverneur kan mooi praten dat alles dicht moet, maar hij is steenrijk en heeft nergens last van. En waarom mag de ene zaak wel open en de andere niet? Als de mensen van hier, waar de winkels open zijn, de bus pakken naar het centrum, kunnen ze vervolgens daar mensen besmetten. Dit systeem werkt niet”, zegt Da Costa boos.

Bolsonaro blijft een strenge virusaanpak afwijzen, met het argument dat dit de economie te zeer zou schaden. En vooral het midden- en kleinbedrijf in São Paulo, een stad die bekend staat om haar ondernemerschap en werklust, heeft het momenteel inderdaad zwaar. Dat gouverneur Doria desondanks kiest voor streng ingrijpen maakt hem dus tot grote tegenstander van de ultrarechtse president. „Ik vraag hem om vaart te maken met het vaccineren, en uit zijn eigen droomwerkelijkheid te treden, want er gaan duizenden mensen per dag dood in ons land”, galmde de stem van Doria deze week tijdens een strak geregisseerde persconferentie door het Palácio Dos Bandeirantes. De in het wit geklede, zelfverzekerd ogende Doria – een voormalig tv-ster, journalist en burgemeester – werd in 2018 gouverneur van São Paulo namens de centrum-rechtse PSDB.

In 2022 zou hij zich mogelijk kandidaat willen stellen voor het presidentschap. In de coronacrisis vormt hij in de praktijk een soort schaduwregering die de epidemie wél poogt in te dammen. „Onze ziekenhuizen lopen al tegen een capaciteitsprobleem aan van meer dan 90 procent. We zitten in een cruciale fase, voorlopig moeten we nog strenge maatregelen nemen, maar we zullen de strijd uiteindelijk winnen!”

Vorig jaar zette Doria onder meer flink in op een eigen vaccinatieprogramma en ging hiervoor een samenwerking aan met China, een land dat Bolsonaro juist zoveel mogelijk buiten de deur zegt te willen houden. Het gerenommeerde medisch instituut Butantan uit São Paulo werkt mee aan de productie van het Chinese vaccin CoronaVac. In januari kon in weerwil van de scepsis en tegenwerking van Bolsonaro, de eerste prik worden gezet in São Paulo.

Twee maanden later is pas 5 procent van de bevolking gevaccineerd, klaagt Sandra Fonseca, directeur gezondheidszorg van de gemeente São Paulo. „En dat terwijl we de capaciteit hebben om 94.000 mensen per dag te vaccineren. We hebben alleen niet genoeg vaccins.” De deelstaat moet zich namelijk houden aan het nationale vaccinatieprogramma van de regering en dat betekent dat de vaccins eerst naar het ministerie van Volksgezondheid van de federale regering gaan, die ze verdeelt onder de deelstaten. „We vaccineren nu mensen van 75 jaar. Pas twee weken van te voren weten we of we genoeg vaccins van de regering krijgen voor de volgende ronde. Alles gaat heel traag”, zegt Fonseca geërgerd.

Nieuwe variant

Dat de Braziliaanse tweede golf nog hoger is dan de eerste, wordt geweten aan de nieuwe virusvariant ‘P1’ die rondwaart. Deze is besmettelijker dan eerdere varianten die rondgingen en lijkt ook mensen die al eens Covid-19 opliepen opnieuw te kunnen besmetten. Dit maakt vaccinatie urgenter dan ooit. „We hebben overal prikpunten opgezet. Locaties genoeg, maar te weinig vaccins”, zegt Fonseca opnieuw.

En er zijn meer zorgen over de P1-variant. „Eerst waren het vooral ouderen en mensen met onderliggende kwalen die slachtoffer werden. Maar bij P1 zien we dat ook veel jonge mensen op de intensive care belanden, dertigers en veertigers. Veel kerngezonde mensen in de bloei van hun leven”, zegt infectioloog Christina Novaes in wat wel het beste ziekenhuis van Brazilië wordt genoemd, het Sirio-Libanes Hospital.

Na de openbare ziekenhuizen raken ook de particuliere ziekenhuizen aan hun limiet, waar Brazilianen die goed verzekerd zijn terecht kunnen. „We gaan landelijk richting de drieduizend doden per dag, dit hebben we nooit eerder meegemaakt”, zegt Novaes. „De president is medeschuldig. Alles maar bagatelliseren: het is een klap in het gezicht van de Brazilianen, van de patiënten en van ons, medisch personeel. Er zijn al vier ministers van Volksgezondheid ontslagen en er zijn al tegen de driehonderdduizend doden.”

Bij het vaccinatiepunt aan de Praça Patriarca stroopt een verpleegster de mouw van Alice Angelica omhoog en drukt een naald in haar rechterarm. Angelica wendt haar hoofd af en bijt even op haar lippen. Razendsnel trekt de verpleegster de naald er weer uit en drukt een pleister op het wondje. „Ik heb al Covid-19 gehad, maar nu de tweede variant hier rondwaart ben ik blij dat ik als verpleegster tot de eerstelijnswerkers behoor die al gevaccineerd zijn”, zegt Angelica. Op 13 april moet ze terugkomen voor de tweede dosis. „Dit is onze enige hoop, op een andere manier gaan we het nooit van dit virus winnen.”

Dat is ook de boodschap die oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva verkondigt. Sinds vorige week is de oud-voorman van de linkse Arbeiderspartij (PT) terug op het politieke toneel, nadat het Hooggerechtshof alle aanklachten tegen hem in een grote corruptiezaak introk. Lula kan zich weer kandidaat stellen en wordt (meer dan Doria) gezien als de meest geduchte tegenstander van Bolsonaro bij de verkiezingen van 2022. „Ik hoop dat de VS en de internationale gemeenschap Brazilië gaan dwingen en ook helpen om haast te maken met vaccineren, we hebben snel heel veel vaccins nodig”, stelde de energieke, 75-jarige Lula deze week in een interview met CNN, kort nadat hij zichzelf had laten vaccineren.

In het noodhospitaal in Santo André maakt patiënt Gleisi Lopes Fernandes zich op voor haar dagelijkse videogesprek met familie. Ze wil vertellen dat ze voor het eerst alleen naar de wc is geweest. Haar buurman ligt op z’n zij. Op zijn borst zijn zuurstofslangetjes met pleisters vastgemaakt. „Jij mag hier zeker eerder weg dan ik”, mompelt hij en wijst naar de luier die hij om heeft. Ze schiet in de lach, geeft hem een knipoog en vraagt dan aan de verpleegster of ze haar familie kan bellen.

Cijfers Corona in Brazilië

212 miljoen inwoners telt Brazilië 11 miljoen mensen in Brazilië zijn al besmet geraakt met het coronavirus, sinds de pandemie een jaar geleden uitbrak 285 duizend mensen in Brazilië zijn inmiddels aan Covid-19 overleden 2.000 mensen of meer sterven er nu, tijdens de tweede golf, per dag in Brazilië aan het coronavirus 1.000 mensen overleden er per dag tijdens de eerste golf, vorig jaar, in Brazilië aan Covid-19

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021