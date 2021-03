Cryptoaccounts van tientallen T-Mobile-klanten gekraakt via Limburgse telefoonwinkel

Tientallen klanten van T-Mobile zijn via een datalek bij een Limburgse telefoonwinkel hun telefoonnummer kwijtgeraakt. Meerdere slachtoffers van deze zogeheten ‘simswaps’ zijn vervolgens duizenden euro’s verloren omdat de hackers via een sms toegang kregen tot hun cryptoaccounts. Ze hadden die accounts beveiligd met extra verificatiestap die sms verstuurd wordt. Die methode is echter niet veilig.

Vrijdag deed de politie een inval bij een telefoonwinkel in het Zuid-Limburgse Vaals. Van daaruit zijn medio februari vermoedelijk negentig telefoonnummers gekoppeld aan een andere simkaart, zonder dat de betreffende klant dat wist. De Vaalse winkeleigenaar R., die NRC al eerder sprak, zegt gehackt te zijn „door onbekenden”. Hij ontkent betrokken te zijn bij de simswaps.

‘Computervredebreuk’

Er is volgens de politie een verband met een eerdere aanhouding in de regio Parkstad, eind februari. Toen werden drie T-Mobile medewerkers aangehouden in verband met simswaps. Volgens T-Mobile zijn de winkelmedewerkers op staande voet ontslagen vanwege ‘computervredebreuk’. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten maar het onderzoek gaat door.

De afgelopen weken meldden zich meerdere simswap-slachtoffers bij NRC. Sommigen van hen raakten duizenden euro’s kwijt omdat hackers de verificatiecodes van hun digitale portemonnees onderschepten en daarna bitcoins wegsluisden. Het spoor van die betalingen is nog wel te volgen, maar de daders blijven onbekend.

De slachtoffers hebben twee dingen met elkaar gemeen. Ze zijn klant bij T-Mobile en ze beleggen in cryptovaluta. Dat maakt hen een aantrekkelijke prooi, want de cryptoaccounts zijn vaak beveiligd via een tijdelijke code via sms. Dat is geen waterdichte methode – zeker niet als iemand anders je telefoonnummer overneemt. Met iemands 06-nummers kun je een mailadres overnemen via een wachtwoord-reset, als de mailaccount ook beveiligd is met een tijdelijke code via sms. Van daaruit gaan de hackers op zoek naar zogeheten cryptowallets en andere waardevolle accounts.

Beter is het om een aparte authenticatie-app te gebruiken,

Een aantal van de slachtoffers meldde zich nadat ze het verhaal lazen over Sven van der Maaten uit Den Haag. Hij raakte zijn 06-nummer kwijt toen een oplichter de helpdesk belde. Vervolgens raakte Sven bijna een paar duizend euro aan cryptogeld kwijt. Svens geval was een foutje, zei T-Mobile toen NRC begin maart om uitleg vroeg.

Geen ID-check door lockdown

Normaal gesproken moet je in de winkel je identiteitspapieren tonen als je om een simswap vraagt. Dat ging vanwege de lockdown niet. Volgens de provider was slechts een ‘handvol’ klanten de dupe.

Ondertussen was een onderzoek gaande naar een interne fraudezaak en een lek bij het dealerportaal, TAS genaamd. anuit een winkel in Zuid-Limburgse Vaals zijn via dat TAS-portaal in één klap tientallen simswaps aangevraagd. Die simwissels (‘swaps’) zijn goedgekeurd, zonder medeweten van de T-Mobile-klanten.

Op 23 februari ging al een interne waarschuwing rond bij T-Mobile medewerkers. „Dit weekend heeft er een datalek plaatsgevonden bij een externe dealer. Hierdoor zijn simswaps uitgevoerd zonder toestemming van de klant.” Kort daarop zijn de aanhoudingen verricht in Limburg.

R., eigenaar van de telefoonzaak in Vaals, zegt tegen NRC slachtoffer geweest te zijn van een hack. Iemand heeft met zijn wachtwoord ingelogd op de dealeromgeving van T-Mobile. Vandaaruit zijn volgens hem negentig simswaps uitgevoerd zonder zijn toedoen. Hoe de hack tot stand gekomen is, weet hij niet. En hij weet niet of zijn wachtwoord – dat maandelijks vervangen moet worden – is uitgelekt. „Ik heb nu een wachtwoord van tien tekens.”

De politie heeft vrijdag geen aanhoudingen verricht. Wel is met de zoeking weer een nieuwe stap in het lopende onderzoek gezet en worden nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.

Inmiddels is R. afgesloten van het dealerportaal van T-Mobile. Hij kan voor zijn klanten geen simswaps meer aanvragen. T-Mobile heeft het dealerportaal na het datalek in Limburg een stuk beter beveiligd, laat de provider weten. Elk simswapaanvraag wordt tegen het licht gehouden en het dealerportaal nu extra streng gecontroleerd.

De provider is nu in gesprek met de slachtoffers die een schadevergoeding eisen. Een van hen is 8.000 euro aan cryptovaluta kwijtgeraakt, en ander ruim 6.000 euro.

De methode van simswaps via een externe dealer wijkt af van de gebruikelijke simswap-truc waarbij helpdeskmedewerkers misleid worden. T-Mobile start volgende week met een ‘bewustwordingscampagne’ om het gevaar van sim- swapping te benadrukken. De provider laat weten dat protocollen voor het uitvoeren van sim-swaps zijn aangescherpt. „Klanten die hun simkaart kwijt zijn of een kapotte simkaart hebben, dienen naar de winkel te gaan om hun nieuwe simkaart te activeren.”