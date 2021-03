Celstraffen van 3 en 5 jaar voor mishandelingen na nepdate op Grindr

Twee mannen uit Brabant hebben vrijdag drie en vijf jaar cel gekregen voor het beroven en mishandelen van acht mannen. Dat heeft de rechtbank in Breda geoordeeld, meldt persbureau ANP. De twee maakten via de gay-datingapp Grindr ogenschijnlijk leuke afspraakjes met de acht mannen en beroofden en mishandelden hun slachtoffers tijdens deze ontmoetingen. De hoogste straf is voor de 20-jarige Sem R. uit Kaatsheuvel, die alles ontkende maar wel aan alle zaken schuldig werd bevonden. De 19-jarige Raymond D. uit Loon op Zand bekende vier zaken en werd in de vier andere zaken vrijgesproken. Van beide straffen is één jaar voorwaardelijk.

De mishandelingen, die plaatsvonden tussen september 2019 en februari 2020, werden per slachtoffer steeds erger, zo bleek uit het proces. De eerste slachtoffers werden voornamelijk geduwd, geslagen of bedreigd met steek- of schietwapens. De laatste twee slachtoffers werden met tape vastgebonden en in de kofferbak van hun eigen auto ontvoerd, terwijl de overvallers geld van hun bankrekeningen opnamen. „De slachtoffers hebben angsten uitgestaan, zelfs doodangsten”, zo stelde de rechter. Ook citeerde ze een van de slachtoffers die in de kofferbak van zijn eigen auto had gelegen en bang was geweest dat de auto in brand gestoken of in het water geduwd zou worden.

Volgens veroordeelde D. ging het de twee puur om het geld, en hadden zij geen motief van homohaat. R. suggereerde tijdens het proces dat meer mannen dan de bekende acht slachtoffer waren geworden van de berovingen en mishandelingen. Om hoeveel extra slachtoffers het gaat, is niet duidelijk. Volgens de rechtbank zorgde schaamte bij de slachtoffers ervoor dat zij geen aangifte durfden te doen. „De rechtbank neemt dat de verdachten zeer kwalijk”, aldus de rechter.