Buitengewoon schepsel in de ‘vrije’ natuur

Wat zien wij? De laatste momenten van een te nieuwsgierig koraalvisje? Een reuzenstormvogel die net iets te lang heeft gewacht met wegvliegen toen hij een driehoekige rugvin zag naderen? Of de paradox van het ecotoerisme: natuurliefhebbers die de Australische kust alleen konden bereiken met een ecologische voetafdruk die de vernietiging van de koraalriffen weer een stukje dichterbij brengt?

Naomi Rose, die met deze foto een tweede prijs won in de categorie ‘Mensen en natuur’ bij de World Nature Photography Awards, houdt het op de verwondering die ze als kind ervoer bij „de buitengewone plaatsen en schepselen” uit David Attenborough-films. Die wilde ze later „in het echt” zien en dat deed ze, als duiker en onderwaterfotograaf, eerst in Ierland en toen in Australië.

Met het bootje op de foto organiseert Coral Bay Ecotours ‘zeesafari’s’ aan de westelijke Ningaloo-kust van Australië, een snorkelparadijs met roggen, haaien en schildpadden. Anders dan het Great Barrier Reef aan de oostkust is de westkust nog gezond. Maar ook hier stijgt de druk, door industrie en toeristen.

Rose’s foto is een van de weinige waarop je mensen ziet. Maar die mens is er altijd, om te beginnen in de persoon van de fotograaf. Zoals de winnaar van de hoofdprijs, de Canadees Thomas Vijayan die in Kalimantan urenlang in een boom zat om een orang oetan te fotograferen die dezelfde boom had uitgekozen om in te klimmen en verrast opkijkt naar de fotograaf. Vijayan fotografeerde naar beneden, maar omdat het water onder de boom de lucht weerspiegelt, lijkt die foto op een bizarre manier ondersteboven.

De mensheid is de grote aanwezige op ál deze bekroonde natuurfoto’s. Ze zijn gemaakt tegen de achtergrond van het door onszelf veroorzaakte grote sterven. De mens is, zoals een columnist schreef, „een koekoeksjong op zijn eigen planeet geworden”. Zo krijgen parende libellen (Dr Tze Siong Tan uit Singapore, goud bij ‘Gedrag ongewervelden’) iets wanhopigs. En in wat voor wereld leven wij als we de witte neushoorn alleen kunnen redden door – zoals de Belg Gunther de Bruyne vastlegde – zijn horens af te zagen? Wel, in een wereld, zo hoopt de fotojury, waar het tijdelijk ontbreken van condensstrepen in de lucht tijdens de pandemie een nuttige herinnering is dat we „op deze planeet alleen te gast zijn”.