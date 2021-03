BBC ‘zeer bezorgd’ over verdwijning correspondent in Myanmar

De correspondent voor de BBC in Myanmar Aung Thura wordt vermist sinds hij en een lokale verslaggever vrijdagmiddag (lokale tijd) werden meegenomen door een groep onbekende mannen. De BBC is „zeer bezorgd” over de verdwijning van Aung Thura, meldt de omroep in een verklaring op Twitter.

Aung Thura werd vrijdagmiddag in de hoofdstad Naypyidaw „weggevoerd door ongekende mannen”, schrijft de BBC. De omroep benadrukt „de veiligheid van alle medewerkers in Myanmar zeer serieus te nemen” en zegt alles op alles te hebben gezet om Aung Thura te vinden. Ook roept de BBC de autoriteiten in het land op mee te zoeken naar de verslaggever. Aung Thura doet al enige tijd verslag over de ontwikkelingen in Myanmar vanuit Naypyidaw.

Ook journalisten doelwit

Op 1 februari pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar. Sindsdien zit de democratisch verkozen regeringsleider Aung San Suu Ky gevangen; de rest van de regering is ondergedoken. Veiligheidstroepen treden sinds de coup hard op tegen demonstranten die zich uitspreken tegen de legerleiding. Tientallen betogers zijn al door het leger doodgeschoten. Ook journalisten zijn een doelwit geworden. Zo verloren al vijf omroepen hun uitzendvergunning en zijn meer dan dertig verslaggevers van de omroep Democratic Voice of Burma ondergedoken. Volgens de BBC zijn meer dan veertig journalisten opgepakt, van wie er zeker nog zestien vastzitten.

Afgelopen zondag sprak de nieuwe vertegenwoordiger van de afgezette regering voor het eerst sinds de staatsgreep het land toe. „We zullen ons nooit overgeven aan een onwettige militaire [heerschappij] maar we zullen onze toekomst samen vormgeven, met verenigde kracht”, zei Mahn Win Khaing Than in een videoboodschap op sociale media.

