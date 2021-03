Ajax treft AS Roma in de kwartfinales van de UEFA Europa League

Ajax moet het in de kwartfinales van de UEFA Europa League opnemen tegen AS Roma, en speelt de eerste wedstrijd thuis. Als de Amsterdamse ploeg erin slaagt die ronde te overleven, staat Granada of Manchester United te wachten voor de halve finale. Dat is de route naar de UEFA-beker die vrijdag werd bepaald tijdens een loting.

De andere kwartfinales worden gespeeld tussen Granada en Manchester United; Arsenal en Slavia Praag; en Dinamo Zagreb en Villareal. De heenwedstrijden staan gepland op 8 april, de returns vinden een week later plaats. Ajax wist zich donderdagavond te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League door na de heenwedstrijd (3-0) ook de returnmatch tegen de Berner Young Boys met duidelijke cijfers te winnen (0-2).

Granada or Manchester United 🆚 Ajax or Roma#UELdraw pic.twitter.com/wZGLRMpN2f — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021

Champions League

Eerder op vrijdagmiddag werden ook de kwartfinales van de Champions League bepaald. Tussen de laatste teams zitten de drie meest recente winnaars van die competitie: Bayern München (2020), Liverpool (2019) en Real Madrid (2018, 2017 en 2016). Een van de ingelote kwartfinales is een herhaling van het eindduel van vorig jaar, want Bayern treft Paris Saint-Germain. Verder is Manchester City ingeloot tegen Borussia Dortmund, speelt FC Porto tegen Chelsea en Real Madrid tegen Liverpool.