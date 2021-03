AFM klaagt accountant Deloitte aan vanwege boekhoudschandaal Steinhoff

Toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) sleept een voormalige accountant van Deloitte voor de tuchtrechter naar aanleiding van het boekhoudschandaal bij woonwarenhuis Steinhoff. Dat bevestigt een woordvoerder van AFM naar aanleiding van berichtgeving van het Financieel Dagblad. De zaak dient op 19 april.

In 2017 bleek de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff voor miljarden euro’s te hebben gefraudeerd. Deloitte was destijds de controlerend accountant omdat het bedrijf vanwege fiscale redenen in Amsterdam zetelde. AFM wil niet op inhoudelijke vragen reageren. Pas bij de geplande behandeling bij de rechter zal blijken waarom de toezichthouder de zaak heeft aangespannen. Volgens het Financieel Dagblad is de accountant sinds 2019 weg als partner bij Deloitte, maar ondersteunt de firma hem wel bij zijn verweer.

In 2017 begon de val van het ‘Ikea van Afrika‘, toen de aandelen van Steinhoff binnen twee dagen tachtig procent van hun waarde verloren. Het bedrijf maakte geen financiële resultaten bekend en de markt kreeg lucht van de onregelmatige boekhouding. Daarna werd duidelijk dat het bedrijf de boeken al jarenlang manipuleerde, onder andere door orders te verzinnen.