Acteur Armie Hammer beschuldigd van verkrachting, politie onderzoekt

De Amerikaanse acteur Armie Hammer, die doorbrak in de televisieserie Gossip Girl, wordt beschuldigd van verkrachting. De politie van Los Angeles heeft aan Amerikaanse media bevestigd dat er een onderzoek loopt naar de acteur. Een vrouw die zich Effie noemt, vertelde donderdag tijdens een persconferentie in tranen over een verkrachting door de acteur in 2017, toen zij een relatie hadden.

Volgens de nu 24-jarige vrouw vreesde zij tijdens een ontmoeting met Hammer „vier uur lang” voor haar leven. Hij zou tijdens een vrijpartij steeds gewelddadiger zijn geworden, haar hoofd meermaals tegen een muur hebben geslagen en haar blauwe plekken hebben bezorgd. „Hij beging agressieve daden waarmee ik niet had ingestemd”, aldus Effie. De per livestream uitgezonden verklaring was opgetuigd door de advocaat Gloria Allred, bekend van veelbesproken zaken over seksisme en misbruik in de media- en filmwereld.

De advocaten van Hammer hebben de beschuldigingen van Effie ontkend, blijkt uit publicaties in Vanity Fair en Page Six. Volgens Hammer was de omgang met de vrouw altijd „consensueel”. Zij zou bovendien berichten hebben verstuurd over haar seksuele voorkeuren „die haar aantijgingen direct ondermijnen”. Volgens Allred heeft haar cliënt foto’s die het misbruik zouden bewijzen overhandigd aan de politie van LA. De politie opende het onderzoek naar Hammer in februari; het is nog niet bekend wanneer dat afgerond is.

Beschuldigingen op sociale media

De beschuldiging en het nieuws over het politieonderzoek volgen op een grote hoeveelheid online berichten over Hammer. Sinds januari komen via sociale media verhalen over de acteur naar buiten. Anonieme vrouwen stelden fysiek of psychisch door hem te zijn mishandeld. Hammer (34) zou vrouwen manipuleren tot seksuele daden of gedrag dat zij niet wilden. Ook werden berichten gedeeld die de acteur zou hebben verstuurd, waarin hij agressieve en extreme seksuele fantasieën deelde, zoals de wens een partner te „barbecueën en op te eten”.

Hammer heeft die eerdere berichten afgedaan als „haatdragende aanvallen”, maar de ophef leidde er wel toe dat hij zich terugtrok uit een filmproductie en dat andere projecten niet met hem verder gingen. Ook zijn management besloot de acteur niet meer te vertegenwoordigen. Armie Hammer speelde in een aantal goed ontvangen films, waaronder The Social Network, The Birth of a Nation en Call Me by Your Name.