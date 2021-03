Dertien politieagenten omgekomen bij hinderlaag in Mexico

Bij een aanval op een politiekonvooi in het Mexicaanse Coatepec Harinas, op twee uur rijden van Mexico-Stad, zijn zeker dertien agenten om het leven gekomen. De agenten waren op patrouille toen ze in een hinderlaag werden gelokt en onder vuur werden genomen. Het gaat om de dodelijkste aanval op politieagenten in Mexico in de afgelopen twee jaar.

Autoriteiten hebben gezegd met harde hand te reageren. Volgens Rodrigo Martínez Celis Wogau, minister van Veiligheid van de staat Mexico, waren de agenten op pad om „criminele groepen die in die zone opereren te bestrijden”. Wie er achter de dodelijke aanval zit is nog onduidelijk, maar uit recent onderzoek blijkt dat er ruim twee dozijn criminele organisaties actief zijn in de staat. Een van de grootste organisaties, La Familia Michoacana, controleren het gebied waar de agenten in de hinderlaag liepen.

De afgelopen jaren is het geweld tegen politieagenten in Mexico fors toegenomen. Anticorruptiegroep Causa y Común zegt dat er dit jaar, los van de dertien agenten van deze donderdag, al 86 agenten zijn omgekomen. Vorig jaar kwamen er in totaal 524 agenten om bij politiegeweld, het dodelijkste jaar sinds de groep in 2018 begon met het bijhouden van statistieken.

De bloedige aanval betekent ook een grote tegenslag voor president Andrés Manuel López Obrador, die bij zijn aantreden in 2018 aankondigde Mexico veiliger te maken. Een van zijn verkiezingsslogans was „knuffels, geen kogels”, waarmee hij aangaf een andere, vreedzamere oplossing te zoeken voor het drugsgeweld dat Mexico teistert. De aanpak lijkt vooralsnog niet gelukt; in bepaalde staten in Mexico hebben criminele organisaties meer macht dan de autoriteiten.